Uzun yol tutkunlarına: Türkiye’nin en az yakan dizel arabaları





Dizel motorlar, yüksek torku ve uzun menzili sayesinde özellikle sık uzun yol yapan sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.





Bu segmentte öne çıkan modellerden biri, Citroën C4 Cactus. 1.6 BlueHDi motoru ile karma kullanımda 100 km’de sadece 3,4 litre yakıt tüketerek dikkat çekiyor.





Türkiye’de en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Fiat Egea Sedan (1.6 Multijet) ve Renault Megane (1.5 Blue dCi) ise 4,5–4,7 L/100 km civarında tüketimleriyle hem aileler hem de filo sahipleri için ideal bir seçenek sunuyor.

Premium dizel segmentinde ise BMW 116d ve Audi A3 Sedan, ortalama 5 litre civarındaki tüketimleriyle sürüş keyfini yakıt ekonomisiyle bir araya getiriyor.







