Bu araçlar cebinizi düşünüyor: Türkiye’nin en az yakan benzinli dizel ve otomatik vitesli otomobil modelleri

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2830/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte yakıt verimliliği artık araç seçiminde öncelikli kriter haline geldi. Türkiye pazarında satışta olan ve en düşük yakıt tüketimine sahip benzinli, dizel ve otomatik vitesli modelleri sizler için bir araya getirdik.

Türkiye’de artan yakıt fiyatlarıyla birlikte, araç alımında motor gücünden çok yakıt tüketimi artık öncelikli kriter haline geldi. Şehir içi yoğun trafikte veya uzun yolda ekonomik bir otomobil bulmak, bütçesini düşünen sürücüler için adeta altın değerinde.

Araç satın alırken yakıt tüketiminde tasarruflu modellere yönelmek, uzun vadede ciddi maddi kayıpların önüne geçmenizi sağlıyor. İşte Türkiye pazarında, yakıt türüne göre öne çıkan ve cimriliğiyle dikkat çeken otomobiller:

En az yakan benzinli modeller


Özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi sunan benzinli araçlar, artan fiyatlar nedeniyle daha da cazip hale geliyor. Bu segmentte öne çıkan modellerin başında Peugeot 208 ve Opel Corsa geliyor. Her iki araç, 1.2 litrelik motorlarıyla 100 km’de ortalama 4,1 litre gibi etkileyici bir tüketim değeri sunuyor.


Volkswagen’in yenilenen Polo’su ile Skoda’nın Scala ve Fabia modelleri de 4,7 ila 5,7 litre arasında değişen ortalama yakıt tüketimleriyle ekonomik sürüş isteyenlerin radarında.


Citroen C3, yumuşak süspansiyonuyla konforu ve tasarrufu bir araya getirirken, Dacia Sandero’nun 1.0 TCe motorlu LPG’li versiyonu ise 4,9 L/100 km’lik tüketimiyle ekonomik sürüşü yeniden tanımlıyor.


Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP



Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI Style



Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG



Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP



Kia Stonic 1.0 TGDI



Skoda Fabia 1.0 TSI



Volkswagen Polo 1.0 TSI



Citroën C3




Dacia Sandero 1.0 TCe (LPG)



Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP



Kia Picanto 1.2 MPI



Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L



Nissan Micra 1.2



Renault Clio



Uzun yol tutkunlarına: Türkiye’nin en az yakan dizel arabaları


Dizel motorlar, yüksek torku ve uzun menzili sayesinde özellikle sık uzun yol yapan sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.


Bu segmentte öne çıkan modellerden biri, Citroën C4 Cactus. 1.6 BlueHDi motoru ile karma kullanımda 100 km’de sadece 3,4 litre yakıt tüketerek dikkat çekiyor.


Türkiye’de en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Fiat Egea Sedan (1.6 Multijet) ve Renault Megane (1.5 Blue dCi) ise 4,5–4,7 L/100 km civarında tüketimleriyle hem aileler hem de filo sahipleri için ideal bir seçenek sunuyor.

Premium dizel segmentinde ise BMW 116d ve Audi A3 Sedan, ortalama 5 litre civarındaki tüketimleriyle sürüş keyfini yakıt ekonomisiyle bir araya getiriyor.



En az yakan dizel otomobiller:


Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d



Toyota Corolla 1.4 D-4D



Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP



Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP



Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP



Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI)



Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP



Konfor ve tasarruf el ele: Türkiye’nin en az yakan otomatik vitesli araçları


Trafikte dur-kalk yaparken debriyajla uğraşmak istemeyen sürücüler için otomatik şanzımanlı araçlar artık vazgeçilmez bir konfor sunuyor. Üstelik yeni nesil çift kavramalı ve hibrit teknolojiler sayesinde otomatik araçlar artık yakıt tüketiminde de oldukça ekonomik.


Hibrit teknolojisi, bu alanda öne çıkıyor. Toyota Yaris Hybrid, 1.5 litrelik motoru ve e-CVT şanzımanıyla 100 km’de ortalama 3,9 litre yakıt tüketerek dikkat çekiyor. Hyundai Ioniq Hybrid ise 4,0 L/100 km’lik tüketimiyle bu liderliği takip ediyor.


Dizel ve otomatik konforunu birleştiren Peugeot 208, 1.5 BlueHDi motorlu ve 8 ileri tam otomatik şanzımanlı (EAT8) versiyonuyla 4,1 litre tüketim sunuyor. Volkswagen Golf ve Renault Clio’nun 1.0 litrelik turbo benzinli, çift kavramalı (DSG/EDC) şanzımanlı versiyonları ise 5 litre civarında yakıt tüketimiyle hem dinamik hem ekonomik bir sürüş vadediyor.


Toyota Yaris Hybrid (1.5 e-CVT)



Hyundai Ioniq Hybrid

Peugeot 208 (1.5 BlueHDi EAT8)



Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG)



Renault Clio (1.0 TCe EDC)



#otomotiv
#otomobil
#akaryakıt
