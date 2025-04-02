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81 ildeki market raflarından kaldırılacak: Bakanlık satışını yasakladı

81 ildeki market raflarından kaldırılacak: Bakanlık satışını yasakladı

13:352/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı ürünlere karşı tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak, limon suyu izlenimi veren ürünlerin alış ve satışı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla yasaklandı. 81 ilde geçerli olan düzenlemeyle, artık market raflarında yer almayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı içeriklerle satılan ürünlere karşı önemli bir adım attı.

Limon suyu izlenimi veren ancak gerçekte limon içermeyen ürünlerin satışı ülke genelinde yasaklandı.

Yasaklanan ürünler

Limon aromalı soslar

Limon sosu

Limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, 81 ilde geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan ekleme ile birlikte bu tür ürünlerin piyasaya arzı tamamen yasaklandı. 

Bu adım, tüketicilerin yanıltılmasını önlemeyi ve gerçek limon suyuna erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Nar ekşisine yönelik düzenleme yapılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Nar ekşisiyle ilgili düzenlemeye gitmişti. Nar suyu ve nar suyu konsantresi kullanılması ve herhangi bir başka gıda maddesi eklenen ürünlerin satışının engellenmesi yönünde karar alınmıştı. Bu ürünlerin içerisine başka gıda maddeleri eklenmesine 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gıda güvenliği
#Limon Sosları
#limon

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