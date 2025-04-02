81 ildeki market raflarından kaldırılacak: Bakanlık satışını yasakladı

Nar ekşisine yönelik düzenleme yapılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Nar ekşisiyle ilgili düzenlemeye gitmişti. Nar suyu ve nar suyu konsantresi kullanılması ve herhangi bir başka gıda maddesi eklenen ürünlerin satışının engellenmesi yönünde karar alınmıştı. Bu ürünlerin içerisine başka gıda maddeleri eklenmesine 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği duyurulmuştu.