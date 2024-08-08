81 ilden satın almak için geliyorlar: Bu ilçe Türkiye'nin ticari araç merkezi

“81 ilden gelenlere araç satarken 81 ile de gidip araç alıyoruz”





Ülkedeki ticari araç piyasasına neredeyse yön verdiklerini dile getiren Ayhan Yılmaz, “Türkiye'nin 81 vilayetinden insanlar geldiği gibi bizler de Türkiye'nin 81 vilayetinden araç alımına gidebiliyoruz. Şu anda satışlarımız piyasada yaşanan ekonomik kriz ve kredilerin yüksek olması sebebiyle biraz düşmüş olsa da yavaş da olsa bir satışımız var. Ama şu andaki kabiliyetimizin çok düşük bir kısmını kullanabiliyoruz."