﻿ABD devi tek yetkiyi Türkiye'ye verdi: 'Gök vatanın koruyucuları'na NATO standartlarında bakım

"Uluslararası standartlara uygun olarak takip edilmekte"





Üniversiteler ve meslek liseleriyle yapılan protokollerle havacılık sektöründe çalışacak kalifiye mühendis ve teknisyen altyapısına da katkıda bulunduklarını bildiren Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm faaliyetlerimiz, AQAP-2110 (tasarım, geliştirme ve üretim için NATO kalite güvence gerekleri), AQAP-2310 (havacılık, uzay ve savunma yüklenicileri için NATO kalite yönetim sistemi gerekleri), TS-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ile sivil havacılığa bakım ve onarım hizmeti vermek amacıyla sahip olduğumuz SHY-145 belgesi çerçevesinde uluslararası standartlara uygun olarak takip edilmektedir."