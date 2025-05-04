Ağaçların dibini tek tek arayarak buluyorlar: Bu mantarın kilosu bin 250 lira

Toros Dağları'nda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilogramı bin ila bin 250 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.





İlçede ormanlık alanlarda yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen mantar çeşitleri bulunurken, kuzugöbeği mantarı yörede yetişen en kıymetli mantar türü olarak öne çıkıyor.