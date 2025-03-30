Aile mesleğini devlet desteğiyle büyüttü: Giresunlu kadın girişimci 20 kişiye 'ekmek' kapısı oldu

Uğurlu, fırını açması için destek olan ilgililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:





"Devletten bu şekilde destek aldık. Diğer kadınlara da tavsiye ederim, başvursunlar. Güzel bir şey kendi işini, mesleğini yapmak. İnsanın bildiği bir şeyi yapması çok güzel."