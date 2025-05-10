Anneler Günü'ne özel AJet’ten sevdiklerini ziyaret etmek ya da birlikte unutulmaz bir seyahat planlamak isteyenlere güzel bir haber geldi. AJet, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak şekilde yüzde 40 indirim kampanyasını duyurdu. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte detaylar.

1 /5 AJet, Anneler Günü’nü gökyüzünde kutluyor. Anneler gününe özel kampanya kapsamında, yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda yolcularına yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.

2 /5 AJet indirim kampanyası tarihleri 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet’in indirimli biletleri, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 12 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

3 /5 AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak Anneler Günü’ne özel indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

4 /5 100 bin indirimli bilet satışta Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet’in Anneler Günü kampanyası ile 100 bin koltuk satışı yapılacak.

