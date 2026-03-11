Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti bu modellere talep arttı: İşte en az yakan 14 otomobil

Küresel piyasalarda ABD, İran ve İsrail eksenli jeopolitik risklerin tetiklediği enerji dalgalanmaları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı artırdı. Artan kullanım maliyetleri karşısında rasyonel bir tercih arayışına giren tüketiciler, otomotiv pazarının dinamiklerini hızla değiştiriyor. Şehir içi kullanımda sunduğu yüksek verimlilikle öne çıkan ve 2026 itibarıyla pazar payı yüzde 32'yi aşan hibrit teknolojisi, zorunlu bir tasarruf hamlesi konumunda. İşte Türkiye pazarında 100 kilometrede 3.9 litreye kadar düşen tüketim verileriyle en az yakan 14 otomobil…