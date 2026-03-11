Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti bu modellere talep arttı: İşte en az yakan 14 otomobil

13:14 11/03/2026, Çarşamba
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle artan akaryakıt fiyatları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomobil tercihlerini baştan aşağı değiştiriyor. Yakıt maliyetinden kaçmak isteyen tüketicilerin yoğun talebiyle 2026'nın ilk aylarında pazar payı rekor kıran hibrit araçlar, benzinli otomobillerle aradaki makası hızla kapatıyor. İşte Türkiye'de satılan ve yakıt cimriliğiyle öne çıkan 14 hibrit modelin güncel listesi.

Küresel piyasalarda ABD, İran ve İsrail eksenli jeopolitik risklerin tetiklediği enerji dalgalanmaları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı artırdı. Artan kullanım maliyetleri karşısında rasyonel bir tercih arayışına giren tüketiciler, otomotiv pazarının dinamiklerini hızla değiştiriyor. Şehir içi kullanımda sunduğu yüksek verimlilikle öne çıkan ve 2026 itibarıyla pazar payı yüzde 32'yi aşan hibrit teknolojisi, zorunlu bir tasarruf hamlesi konumunda. İşte Türkiye pazarında 100 kilometrede 3.9 litreye kadar düşen tüketim verileriyle en az yakan 14 otomobil…

Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre

Honda Jazz – 4,5 litre

Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre

Toyota Yaris Cross Hybrid – 4,6 litre

Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre

Opel Mokka – 4,9 litre

Peugeot 2008 Hybrid – 5,0 litre

Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre

Citroen C3 Aircross – 5,3 litre

Honda HR-V – 5,4 litre

Opel Grandland – 5,4 litre

Peugeot 3008 Hybrid – 5,5 litre

Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre

Renault Captur Hybrid – 6,0 litre

