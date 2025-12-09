ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, altın fiyatlarında yükseliş sağladı. Ddolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak altının ons fiyatı dün sabah yüzde 0.4 yükselişle 4 bin 217 dolara çıktı. Citigroup’un 2026’nın ilk çeyreği için ons altında tahmini 4 bin 200 dolar oldu. İşte 9 Aralık gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları son durum bilgileri.
ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayı toplantısı bugün başlıyor. 2 gün sürecek toplantı sonucunda yarın faiz kararı açıklanacak. Piyasalar yüzde 88 oranında Fed'in 25 puan faiz indireceğini öngörüyor. Fed’in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak altının ons fiyatı dün sabah yüzde 0.4 yükselişle 4 bin 217 dolara çıktı. Peki 9 Aralık bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 5.722,18 TL
Gram altın satış fiyatı 5.722,95 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.408,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.483,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 37.517,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 37.781,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 18.819,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.968,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 5.256,32 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 5.299,60 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 38.351,48 TL
ATA Altın satış fiyatı 39.319,36 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 37.189,31 TL
Tam altın satış fiyatı 37.923,41 TL
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altında en son tahmin Citigroup’tan geldi. Bankanın 2026’nın ilk çeyreği için ons altında tahmini 4 bin 200 dolar oldu. Bloomberg’in sıralamasına göre Citigroup altında en doğru tahminleri yapan 7. kurum.
Yine gelecek senenin ilk üç ayı için Commerzbank’ın tahmini ise 4 bin 300 dolar olarak belirlendi.
Altında en iyi tahminci olan Macquarie Group’un 2026 ilk çeyreği için tahmini de 4 bin 300 dolar seviyesinde.
Geçtiğimiz hafta açıklanan PCE çekirdek enflasyon verisi beklentilerle uyumlu açıklanırken özel sektör istihdamı sert düşmüştü. Ancak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları da son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.