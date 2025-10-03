Altın fiyatları, ABD’de faiz indirim beklentilerinin artması ve hükümetin kapanmasının ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişelerle yükseliş trendini koruyor. Bu sabah ons altın, düne göre yüzde 0,28 düşüşle 3853,71 dolar seviyesinde işlem görse de haftalık bazda yüzde 2,3’lük kazançla dikkat çekti. Yatırımcı ilgisinin beklenenden güçlü olduğunu açıklayan ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, altında yükselişin mevcut tahminlerin de ötesinde olabileceğini açıkladı. Peki bugün altın ne kadar düştü mü, çıktı mı? 3 Ekim Cuma gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları.