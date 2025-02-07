Altın fiyatlarındaki rekor artış ve Citibank Grubu'nun, "Önümüzdeki altı ay içerisinde altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz" açıklamasının ardından "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. Altın düşecek mi, çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

1 /12 Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları alış-satış yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

2 /12 Citibank Grubu'nun, altın fiyatlarının altı ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşmasının muhtemel göründüğünü belirtmesinin ardından altın fiyatlarındaki son durum sıkça takip ediliyor.

3 /12 Bugün ons altın 2 bin 869 TL seviyesindeyken, gram altın 3 bin 317 TL’den işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

4 /12 7 Şubat 2025 altın fiyatlarında son durum Gram altın güne 3 bin 296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 294 lira, en yüksek de 3 bin 321 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3 bin 317 liradan alıcı buluyor.

5 /12 Gram altın fiyatı

Alış: 3 bin 316,8260 Satış: 3 bin 317,2540





6 /12 Altın / Ons fiyatı

Alış: 2 bin 868,6000 Satış: 2 bin 869,0600



7 /12 Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5 bin 306,0200 Satış: 5 bin 422,8100



8 /12 Yarım altın fiyatı

Alış: 10.575,21 Satış: 10.841,90









9 /12 Tam altın fiyatı Alış: 21 bin 701,00 Satış: 21 bin 815,00









10 /12 Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 21 bin 224,5400 Satış: 21 bin 624,5300





11 /12 Ata altın fiyatı

Alış: 22 bin 055,71 Satış: 22 bin 608,89

