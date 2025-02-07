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Altın fiyatlarında son durum: ABD'li bankanın verdiği rakam piyasayı fena karıştırdı

Altın fiyatlarında son durum: ABD'li bankanın verdiği rakam piyasayı fena karıştırdı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:237/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Altın fiyatlarındaki rekor artış ve Citibank Grubu'nun, "Önümüzdeki altı ay içerisinde altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz" açıklamasının ardından "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. Altın düşecek mi, çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları alış-satış yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 

Citibank Grubu'nun, altın fiyatlarının altı ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşmasının muhtemel göründüğünü belirtmesinin ardından altın fiyatlarındaki son durum sıkça takip ediliyor. 

Bugün ons altın 2 bin 869 TL seviyesindeyken, gram altın 3 bin 317 TL’den işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

7 Şubat 2025 altın fiyatlarında son durum

Gram altın güne 3 bin 296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 294 lira, en yüksek de 3 bin 321 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3 bin 317 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı


Alış: 3 bin 316,8260

Satış: 3 bin 317,2540



Altın / Ons fiyatı


Alış: 2 bin 868,6000

Satış: 2 bin 869,0600


Çeyrek altın fiyatı


Alış: 5 bin 306,0200

Satış: 5 bin 422,8100


Yarım altın fiyatı


Alış: 10.575,21

Satış: 10.841,90





Tam altın fiyatı

Alış: 21 bin 701,00

Satış: 21 bin 815,00





Cumhuriyet altını fiyatı


Alış: 21 bin 224,5400

Satış: 21 bin 624,5300



Ata altın fiyatı


Alış: 22 bin 055,71

Satış: 22 bin 608,89


22 ayar altın bilezik fiyatı


Alış: 3 bin 36,22

Satış: 3 bin 194,12


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