Altın fiyatlarındaki rekor artış ve Citibank Grubu'nun, "Önümüzdeki altı ay içerisinde altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz" açıklamasının ardından "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. Altın düşecek mi, çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları alış-satış yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Citibank Grubu'nun, altın fiyatlarının altı ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşmasının muhtemel göründüğünü belirtmesinin ardından altın fiyatlarındaki son durum sıkça takip ediliyor.
Bugün ons altın 2 bin 869 TL seviyesindeyken, gram altın 3 bin 317 TL’den işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
7 Şubat 2025 altın fiyatlarında son durum
Gram altın güne 3 bin 296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 294 lira, en yüksek de 3 bin 321 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3 bin 317 liradan alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 3 bin 316,8260
Satış: 3 bin 317,2540
Altın / Ons fiyatı
Alış: 2 bin 868,6000
Satış: 2 bin 869,0600
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5 bin 306,0200
Satış: 5 bin 422,8100
Yarım altın fiyatı
Alış: 10.575,21
Satış: 10.841,90
Tam altın fiyatı
Alış: 21 bin 701,00
Satış: 21 bin 815,00
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 21 bin 224,5400
Satış: 21 bin 624,5300
Ata altın fiyatı
Alış: 22 bin 055,71
Satış: 22 bin 608,89
22 ayar altın bilezik fiyatı
Alış: 3 bin 36,22
Satış: 3 bin 194,12