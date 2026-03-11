Altın mı gümüş mü kazandıracak? ABD merkezli dev banka ezber bozan raporunu yayımladı

Bu yükseliş ivmesinin arkasındaki en büyük itici gücün ise yeşil enerji dönüşümü, elektrikli araç üretimi ve güneş paneli inşası gibi alanlardan gelen yoğun sanayi talebi olacağı vurgulanıyor.





ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?





Morgan Stanley'nin analizi, piyasalarda "tek bir kazanan" arayan yatırımcılara ezber bozan bir perspektif sunuyor. Raporun satır aralarına bakıldığında, aslında burada yarışan metallerin değil, geleceğe dair makroekonomik beklentilerin olduğunu görüyoruz. Eğer küresel ekonomide bir soğuma, resesyon ihtimali veya artan riskler görüyorsanız; altın, "güvenli liman" apoletiyle portföylerin sigortası olmaya devam edecek. Ancak geleceğin yeşil enerjide, güneş panellerinde ve elektrikli araçlarda olduğuna inanıyor, sanayi çarklarının hızlanacağını düşünüyorsanız; gümüşün 100 doları aşması beklenen o agresif potansiyeli çok daha cazip bir alternatif sunuyor.