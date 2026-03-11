Altın mı gümüş mü kazandıracak? ABD merkezli dev banka ezber bozan raporunu yayımladı

Küresel piyasalarda dengelerin yeniden şekillendiği ve yatırımcıların yön aradığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Portföylerini dalgalanmalara karşı korumak ve doğru fırsatları değerlendirmek isteyenlerin aklında ise o değişmez soru var: Altın mı, yoksa gümüş mü? ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, yayımladığı son raporla piyasaların merakla beklediği bu soruya ışık tuttu. Küresel faiz dinamiklerinin ve sanayi devrimlerinin değerli metaller üzerindeki etkisini mercek altına alan banka, her iki maden için de ezber bozan beklentilerini paylaştı.
Küresel emtia piyasalarında ons altının 5.180 dolar, ons gümüşün ise 88–89 dolar bandında işlem gördüğü bu dönemde, piyasa aktörlerinin "Hangi değerli metal daha cazip?" sorusuna Morgan Stanley'den detaylı bir yanıt geldi.
Dev bankanın yayımladığı son analiz, Amerikan dolarının küresel seyri ve ABD faiz politikalarının gölgesinde fiyatlanan bu iki değerli metalin, birbirinden tamamen farklı dinamiklerle yükseliş potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor.
Altın: Güvenli liman etkisi
Morgan Stanley raporuna göre; ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş ivmesi ve dolardaki zayıflama eğiliminin korunması halinde, ons altın mevcut 5.180 dolar seviyelerinden ivmelenerek 5.300 ile 5.400 dolar bandına yerleşebilir.
Destekleyici unsurlar: Merkez bankalarının devam eden altın alımları ve metalin geleneksel güvenli liman algısı, altının güçlü duruşunu destekleyen ana faktörler.
Ekstra yükseliş senaryosu: Küresel ekonomide yaşanabilecek olası bir soğuma veya yavaşlama senaryosunda, altın fiyatlarında %3 ile %7 arasında ek bir prim oluşabileceği öngörülüyor.
Gümüş: Endüstriyel talep
Güncel olarak ons başına yaklaşık 88,7 dolar seviyelerinden işlem gören gümüş cephesinde ise beklentiler sanayi tarafında şekilleniyor.
Morgan Stanley uzmanları, gümüşün 100 doların üzerine çıkma potansiyeline dikkat çekiyor.
Bu yükseliş ivmesinin arkasındaki en büyük itici gücün ise yeşil enerji dönüşümü, elektrikli araç üretimi ve güneş paneli inşası gibi alanlardan gelen yoğun sanayi talebi olacağı vurgulanıyor.
ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?
Morgan Stanley'nin analizi, piyasalarda "tek bir kazanan" arayan yatırımcılara ezber bozan bir perspektif sunuyor. Raporun satır aralarına bakıldığında, aslında burada yarışan metallerin değil, geleceğe dair makroekonomik beklentilerin olduğunu görüyoruz. Eğer küresel ekonomide bir soğuma, resesyon ihtimali veya artan riskler görüyorsanız; altın, "güvenli liman" apoletiyle portföylerin sigortası olmaya devam edecek. Ancak geleceğin yeşil enerjide, güneş panellerinde ve elektrikli araçlarda olduğuna inanıyor, sanayi çarklarının hızlanacağını düşünüyorsanız; gümüşün 100 doları aşması beklenen o agresif potansiyeli çok daha cazip bir alternatif sunuyor.