Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerginliğin sona erme ihtimalinin doğması ile yükseldi. Spot altın sabah 07:50 itibarıyla yüzde 0,49 yükselişle 5163 dolar seviyesinde. İşte 10 Mart 2026 tarihli altın fiyatındaki son gelişmeler.
Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren savaş emtia piyasalarını altüst etti. Altın yatırımcısı fiyatları yakından takip ederken altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi merak ediliyor.
ALTIN TRUMP İLE YENİDEN YÜKSELİŞTE
ABD Başkanı Donald Trump, 11. gününe giren İran-İsrail ve ABD arasındaki savaşın bitebileceğini açıklaması üzerine ABD de enflasyonun artacağına yönelik endişeler yumuşadı. Enflasyon endişelerinin azalması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Altını gerileyen dolar endeksi de destekledi.
ALTIN FİYATLARI 10 MART SALI
Gram altın fiyatı
ALIŞ: 7.310,05 TL
SATIŞ: 7.310,94 TL
Çeyrek altın fiyatı
ALIŞ: 11.762,06 TL
SATIŞ: 12.036,57 TL
Yarım altın fiyatı
ALIŞ: 23.450,61 TL
SATIŞ: 24.073,15 TL
Tam altın fiyatı
ALIŞ: 47.950,00 TL
SATIŞ: 48.403,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
ALIŞ: 48.766,00 TL
SATIŞ: 49.503,00 TL
Ons altın fiyatı
ALIŞ: $5.164,55
SATIŞ: $5.165,17