Emtia piyasaları, ABD ile Çin'in 90 gün süreyle gümrük vergilerini azaltma kararının yarattığı iyimserliğe rağmen, para politikası belirsizlikleri ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, altın son 6 ayın en kötü haftalık performansını kaydetti. 3 bin 200 dolar seviyesine inen altın, en son 11 Kasım 2024'te bu denli sert bir düşüş yaşamıştı.

1 /8 Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken, ABD ile Çin arasındaki ticaret hamleleri ve para politikalarındaki belirsizlikler emtia fiyatlarını sert bir şekilde etkiledi.

2 /8 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’dan kritik uyarı: Arz kaynaklı sorunların uzun süre etkili olabileceğini yineleyen Powell, ekonominin 2020’den bu yana köklü bir değişim geçirdiğine dikkat çekti.

3 /8 Powell, bu değişimlerin Fed'in para politikası stratejilerini yeniden gözden geçirmesini gerektirdiğini vurguladı.

4 /8 ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, arz kaynaklı sorunların uzun süre etkili olabileceği uyarısını yineledi. Powell ayrıca, ekonomide 2020’den bu yana önemli değişiklikler yaşandığını belirterek, Fed’in para politikalarını bu değişimlere göre yeniden değerlendireceğini söyledi.

5 /8 ABD’den gelen enflasyon verisi de beklentilerin altında kaldı. Nisan ayında tüketici fiyatları sadece yüzde 0,2 arttı. Ancak piyasalarda, Fed’in tarifelerden kaynaklanan fiyat baskılarını yakından takip edeceği düşünülüyor. Bu yüzden faiz indirimi beklentileri biraz ötelenmiş durumda.

6 /8 Analistler, altının faiz getirmeyen bir varlık olduğunu, bu nedenle genellikle düşük faiz ortamlarında değer kazandığını belirtiyor.

7 /8 Şu anda ise doların güçlenmesi ve ABD-Çin arasında geçici ticaret anlaşmasının etkisiyle altın fiyatları üzerinde ciddi baskı var.

