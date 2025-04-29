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Araba sahibi olmak isteyenlere müjde geldi: BYD'nin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu

Araba sahibi olmak isteyenlere müjde geldi: BYD'nin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5429/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çinli otomobil markası BYD, Avrupa’dan önce Türkiye’de satışa sunduğu yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli SEAL U DM-i ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2.090.000 TL’lik lansman fiyatıyla pazara giriş yapan araç, 1.080 km menzil, gelişmiş güvenlik sistemleri ve üst düzey donanımıyla fark oluşturuyor.

Çinli otomotiv devi BYD, D-SUV segmentindeki yeni şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i'yi Türkiye pazarına sundu.

Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa çıkan bu model, lansmana özel fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. ​


Motor ve performans


SEAL U DM-i, 1.5 litrelik 72 kW (96 hp) gücünde benzinli motoru, 145 kW'lık elektrikli motorla birleştiren Super DM (Dual Mode) teknolojisine sahip.


Bu kombinasyon, araca 0'dan 100 km/s hıza 8.9 saniyede ulaşma imkanı tanıyor.

18.3 kWh kapasiteli bataryasıyla sadece elektrikli modda 80 km menzil sunarken, hibrit modda toplam menzil 1.080 km'ye kadar çıkabiliyor.


Tasarım ve donanım


"Okyanus Estetiği" tasarım diliyle şekillendirilen SEAL U DM-i, çift U şeklindeki LED farlar, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve panoramik cam tavan gibi özelliklerle estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.


İç mekanda 15.6 inç dönebilen dokunmatik multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.


Ayrıca, Infinity ses sistemi, head-up display ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi premium donanımlar da standart olarak geliyor.


Güvenlik ve konfor


SEAL U DM-i, yedi adet hava yastığı, ön çarpışma uyarısı, otonom acil durum freni, adaptif hız sabitleme sistemi ve şerit takip asistanı gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış

Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, geniş arka koltuk alanı ve 552 litrelik bagaj hacmi (arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye kadar) ile konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Şarj özellikleri


Araç, DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %30'dan %80'e sadece 35 dakikada şarj edebiliyor.


Türkiye fiyatı ne kadar?


Modelin yeni versiyonu, müşterilere, segmentinde farklı bir seçenek sunacak.


Türkiye'de mayısta BYD bayilerinde yerini alacak modelin lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 845 bin lira olarak belirlendi.


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