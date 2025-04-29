Tasarım ve donanım





"Okyanus Estetiği" tasarım diliyle şekillendirilen SEAL U DM-i, çift U şeklindeki LED farlar, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve panoramik cam tavan gibi özelliklerle estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.



