Elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığı Avrupa’da Mart 2025 satış verileri açıklandı. Türkiye, bu alandaki yükselişini sürdürerek en çok satış yapan ilk 5 ülke arasına girmeyi başardı. İşte Avrupa’da elektrikli otomobil satışında öne çıkan ülkeler...
Elektrikli otomobil piyasası dünya genelinde büyük bir dönüşüm geçiriyor.
Özellikle Çin, Almanya, Norveç gibi gelişmiş ülkeler içten yanmalı motorlara veda ederken, bu dönüşüm Türkiye'de de hız kazanmış durumda. Artık otomobil üreticileri, yeni modellerini benzinli ya da dizel değil, tamamen elektrikli sistemlerle piyasaya sunuyor.
Türkiye elektrikli araç satışında Avrupa'da ilk 6'da
EBS Danışmanlık tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine dayanarak hazırlanan son rapora göre, Türkiye 2025’in ilk çeyreğinde 29.099 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satışıyla Avrupa genelinde 6. sıraya yerleşti. Sadece Mart ayında ise 12.704 elektrikli otomobil satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115'lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.
Elektrikli araç pazarında hangi markalar öne çıkıyor
Türkiye ve Avrupa pazarlarında dikkat çeken elektrikli araç markaları arasında Chery, BYD, Tesla ve Togg gibi devler yer alıyor.
Özellikle:
Tesla Model Y Juniper versiyonunun Türkiye’de satışa çıkması,
BYD'nin büyük hacimli deniz sevkiyatlarına başlaması,
Togg T10F modelinin piyasaya sürülmesi,
elektrikli otomobil satışlarının önümüzdeki aylarda daha da artacağına işaret ediyor.
2025’te Türkiye dünya sıralamasında ilk 4’e girebilir
Sektör uzmanları, bu hızlı yükselişin devam etmesi durumunda Türkiye'nin, 2025 yılı sonunda dünya genelinde elektrikli araç satışlarında ilk 4 ülke arasına girebileceğini öngörüyor. Bu, sadece otomotiv sektöründe değil, yeşil enerji dönüşümünde de Türkiye'nin stratejik bir rol üstleneceği anlamına geliyor.
Elektrikli araçlarda Türkiye'nin yükselişi devam ediyor
Elektrikli araçlara olan ilginin artması, şarj altyapısındaki gelişmeler ve yerli üretim hamleleri sayesinde Türkiye, artık bu global dönüşümde oyun kurucu ülkelerden biri haline geliyor. Gerek bireysel kullanıcılar gerekse filo şirketleri, sıfır emisyonlu ulaşımı tercih etmeye başladı.
Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler hangileri?
-İngiltere: 69.313 adet
-Almanya: 42.521 adet
-Fransa: 29.261 adet
-Belçika: 13.659 adet
-Türkiye: 12.704 adet
-Hollanda: 11.195 adet
-Norveç: 11.192 adet
-Danimarka: 9.855 adet
-İtalya: 9.369 adet
-İsveç: 8.386 adet
Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesi;
Togg T10X: 3.180 adet
Kia EV3: 1.077 adet
Mini Countryman: 1.062 adet
BMW iX1: 639 adet
BYD Seal U: 639 adet
Volvo EX40: 515 adet
KGM Torres: 475 adet
Kia EV6: 418 adet
BYD Atto 3: 407 adet
Peugeot 5008: 351 adet