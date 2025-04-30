Türkiye elektrikli araç satışında Avrupa'da ilk 6'da





EBS Danışmanlık tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine dayanarak hazırlanan son rapora göre, Türkiye 2025’in ilk çeyreğinde 29.099 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satışıyla Avrupa genelinde 6. sıraya yerleşti. Sadece Mart ayında ise 12.704 elektrikli otomobil satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115'lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.



