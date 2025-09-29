Avrupa’nın en çok satılan 10 otomobili açıklandı: Türkiye’de yollarda sıkça görülen model zirvede

Ağustos 2025’te Avrupa otomobil pazarı hareketli geçti. Toplamda 790 binin üzerinde otomobil satışı yapılırken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla satışlarda %5’lik artış yaşandı. Zirvenin sahibi ise Alman otomotiv devi Volkswagen oldu.





Volkswagen T-Roc, 14.639 adetlik satışla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu Dacia Sandero (13.834 adet) ve Toyota Yaris Cross (12.201 adet) takip etti. İlk 5 içerisinde ayrıca büyük çıkış yakalayan Volkswagen Tiguan (12.094 adet, +%23) ve yeni nesli beklenen Renault Clio (12.091 adet) bulunuyor.





Elektrikli otomobil satışları ise hız kesmeden büyüyor. Ağustos ayında 159.756 elektrikli araç satıldı ve bu segmentte %27’lik artış görüldü. Tesla Model Y, %37 düşüşe rağmen liderliğini korurken, marka bazında Volkswagen elektrikli araç pazarının yeni lideri oldu.





En dikkat çekici yükseliş ise Çinli üreticilerden geldi. Ağustos ayında Avrupa’da 43.500’den fazla Çinli marka aracı satıldı. Bu sonuç, Audi ve Renault gibi köklü markaların geride bırakılması anlamına geliyor. Özellikle MG ve BYD öne çıkarken, Omoda ve Jaecoo gibi yeni isimler de Alfa Romeo ve Mitsubishi’yi geride bırakmayı başardı.