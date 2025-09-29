Avrupa’nın en çok satılan 10 otomobili açıklandı: Türkiye’de yollarda sıkça görülen model zirvede

Avrupa otomobil pazarı Ağustos 2025’te önemli bir hareketlilik yaşadı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 790 bini aşarken, özellikle SUV modeller öne çıktı. Elektrikli otomobil pazarı da %27’lik büyümeyle dikkat çekerken, Tesla Model Y satışlarında düşüş yaşansa da segmentteki liderliğini korudu. Ancak marka bazında liderlik Volkswagen’e geçti. Çinli markalar ise hızlı yükselişiyle Avrupa’daki dengeleri değiştirmeye başladı. Ağustos ayında 43 binden fazla araç satarak Audi ve Renault gibi köklü üreticileri geride bırakan Çinli üreticiler, MG ve BYD başta olmak üzere yeni markalarla da Avrupa pazarında güç kazanıyor. Peki Ağustos 2025 verilerine göre Avrupa'da en çok satılan 10 araç hangisi? İşte zirvedeki model.
Ağustos 2025’te Avrupa otomobil pazarı hareketli geçti. Toplamda 790 binin üzerinde otomobil satışı yapılırken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla satışlarda %5’lik artış yaşandı. Zirvenin sahibi ise Alman otomotiv devi Volkswagen oldu.
Volkswagen T-Roc, 14.639 adetlik satışla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu Dacia Sandero (13.834 adet) ve Toyota Yaris Cross (12.201 adet) takip etti. İlk 5 içerisinde ayrıca büyük çıkış yakalayan Volkswagen Tiguan (12.094 adet, +%23) ve yeni nesli beklenen Renault Clio (12.091 adet) bulunuyor.
Elektrikli otomobil satışları ise hız kesmeden büyüyor. Ağustos ayında 159.756 elektrikli araç satıldı ve bu segmentte %27’lik artış görüldü. Tesla Model Y, %37 düşüşe rağmen liderliğini korurken, marka bazında Volkswagen elektrikli araç pazarının yeni lideri oldu.
En dikkat çekici yükseliş ise Çinli üreticilerden geldi. Ağustos ayında Avrupa’da 43.500’den fazla Çinli marka aracı satıldı. Bu sonuç, Audi ve Renault gibi köklü markaların geride bırakılması anlamına geliyor. Özellikle MG ve BYD öne çıkarken, Omoda ve Jaecoo gibi yeni isimler de Alfa Romeo ve Mitsubishi’yi geride bırakmayı başardı.
Türkiye için sürpriz etkiler kapıda
Avrupa otomobil pazarında Ağustos 2025’te satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 790 bini aşarken, SUV ve elektrikli araçlar öne çıktı. Alman markaları liderliği korurken, Çinli üreticilerin hızlı yükselişi dengeleri değiştirdi. Avrupa’da MG ve BYD gibi markaların satışları rekor kırarken, Tesla pazar payı kaybetti ve elektrikli araçlarda liderlik Volkswagen’e geçti. Bu tablo Türkiye için de büyük önem taşıyor. Zira Avrupa’da yaşanan değişim, Türkiye’de satışa sunulacak modellerden fiyat politikalarına kadar doğrudan etki edecek. Elektrikli otomobillerin Avrupa’da hızla yayılması Türkiye pazarında da talebi artırırken, Çinli markaların yükselişi rekabeti kızıştırarak tüketiciye daha uygun fiyatlı seçenekler sunma potansiyeli taşıyor. Avrupa’daki bu dönüşüm, önümüzdeki dönemde Türkiye otomotiv sektöründe hem ithalat hem de iç pazar açısından yeni dengeler yaratacak.
İşte Avrupa’nın en çok satan 10 otomobili - Ağustos 2025
10- Volkswagen Golf
Satış: Net rakam açıklanmadı
Efsanevi hatchback modeli hâlâ Avrupa pazarında ilk 10’da yer almayı başarıyor.
9- Opel Corsa
Satış: Net rakam açıklanmadı
Şehir içi kompakt segmentte güçlü bir alternatif.
8-Toyota Yaris
Satış: Net rakam açıklanmadı
Hibrit seçenekleriyle öne çıkıyor.
7- Dacia Duster
Satış: Net rakam açıklanmadı
Fiyat/performans odaklı SUV’lar arasında popülerliğini koruyor.
6- Hyundai Tucson
Satış: Net rakam açıklanmadı
Güçlü tasarımı ve SUV talebiyle Avrupa’nın tercih edilen modelleri arasında.
5-Renault Clio
Satış: 12.091
Yeni nesil beklentisi nedeniyle düşüş yaşasa da hâlâ ilk 5’te.
4- Volkswagen Tiguan
Satış: 12.094
Değişim: +%23
SUV segmentinde yeniden yükselişe geçti.
3- Toyota Yaris Cross
Satış: 12.201
Değişim: -%8
Kompakt SUV sınıfının en güçlü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.
2- Dacia Sandero
Satış: 13.834
Değişim: -%11
Uygun fiyatıyla öne çıkan Sandero, zirvedeki yerini T-Roc’a kaptırdı.
1- Volkswagen T-Roc
Satış: 14.639
Değişim: +%14
SUV segmentinde gücünü koruyan T-Roc, yeni nesil modeline geçmeden önce rekor kırdı.