Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Avrupa’nın en çok satılan 10 otomobili açıklandı: Türkiye’de yollarda sıkça görülen model zirvede

Avrupa’nın en çok satılan 10 otomobili açıklandı: Türkiye’de yollarda sıkça görülen model zirvede

22:4529/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa otomobil pazarı Ağustos 2025’te önemli bir hareketlilik yaşadı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 790 bini aşarken, özellikle SUV modeller öne çıktı. Elektrikli otomobil pazarı da %27’lik büyümeyle dikkat çekerken, Tesla Model Y satışlarında düşüş yaşansa da segmentteki liderliğini korudu. Ancak marka bazında liderlik Volkswagen’e geçti. Çinli markalar ise hızlı yükselişiyle Avrupa’daki dengeleri değiştirmeye başladı. Ağustos ayında 43 binden fazla araç satarak Audi ve Renault gibi köklü üreticileri geride bırakan Çinli üreticiler, MG ve BYD başta olmak üzere yeni markalarla da Avrupa pazarında güç kazanıyor. Peki Ağustos 2025 verilerine göre Avrupa'da en çok satılan 10 araç hangisi? İşte zirvedeki model.

Ağustos 2025’te Avrupa otomobil pazarı hareketli geçti. Toplamda 790 binin üzerinde otomobil satışı yapılırken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla satışlarda %5’lik artış yaşandı. Zirvenin sahibi ise Alman otomotiv devi Volkswagen oldu.


Volkswagen T-Roc, 14.639 adetlik satışla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu Dacia Sandero (13.834 adet) ve Toyota Yaris Cross (12.201 adet) takip etti. İlk 5 içerisinde ayrıca büyük çıkış yakalayan Volkswagen Tiguan (12.094 adet, +%23) ve yeni nesli beklenen Renault Clio (12.091 adet) bulunuyor.


Elektrikli otomobil satışları ise hız kesmeden büyüyor. Ağustos ayında 159.756 elektrikli araç satıldı ve bu segmentte %27’lik artış görüldü. Tesla Model Y, %37 düşüşe rağmen liderliğini korurken, marka bazında Volkswagen elektrikli araç pazarının yeni lideri oldu.


En dikkat çekici yükseliş ise Çinli üreticilerden geldi. Ağustos ayında Avrupa’da 43.500’den fazla Çinli marka aracı satıldı. Bu sonuç, Audi ve Renault gibi köklü markaların geride bırakılması anlamına geliyor. Özellikle MG ve BYD öne çıkarken, Omoda ve Jaecoo gibi yeni isimler de Alfa Romeo ve Mitsubishi’yi geride bırakmayı başardı.

Türkiye için sürpriz etkiler kapıda


Avrupa otomobil pazarında Ağustos 2025’te satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 790 bini aşarken, SUV ve elektrikli araçlar öne çıktı. Alman markaları liderliği korurken, Çinli üreticilerin hızlı yükselişi dengeleri değiştirdi. Avrupa’da MG ve BYD gibi markaların satışları rekor kırarken, Tesla pazar payı kaybetti ve elektrikli araçlarda liderlik Volkswagen’e geçti. Bu tablo Türkiye için de büyük önem taşıyor. Zira Avrupa’da yaşanan değişim, Türkiye’de satışa sunulacak modellerden fiyat politikalarına kadar doğrudan etki edecek. Elektrikli otomobillerin Avrupa’da hızla yayılması Türkiye pazarında da talebi artırırken, Çinli markaların yükselişi rekabeti kızıştırarak tüketiciye daha uygun fiyatlı seçenekler sunma potansiyeli taşıyor. Avrupa’daki bu dönüşüm, önümüzdeki dönemde Türkiye otomotiv sektöründe hem ithalat hem de iç pazar açısından yeni dengeler yaratacak.

İşte Avrupa’nın en çok satan 10 otomobili - Ağustos 2025


10- Volkswagen Golf

Satış: Net rakam açıklanmadı

Efsanevi hatchback modeli hâlâ Avrupa pazarında ilk 10’da yer almayı başarıyor.

9- Opel Corsa

Satış: Net rakam açıklanmadı

Şehir içi kompakt segmentte güçlü bir alternatif.

8-Toyota Yaris

Satış: Net rakam açıklanmadı

Hibrit seçenekleriyle öne çıkıyor.

7- Dacia Duster

Satış: Net rakam açıklanmadı

Fiyat/performans odaklı SUV’lar arasında popülerliğini koruyor.

6- Hyundai Tucson

Satış: Net rakam açıklanmadı

Güçlü tasarımı ve SUV talebiyle Avrupa’nın tercih edilen modelleri arasında.

5-Renault Clio

Satış: 12.091

Yeni nesil beklentisi nedeniyle düşüş yaşasa da hâlâ ilk 5’te.

4- Volkswagen Tiguan

Satış: 12.094

Değişim: +%23

SUV segmentinde yeniden yükselişe geçti.

3- Toyota Yaris Cross

Satış: 12.201

Değişim: -%8

Kompakt SUV sınıfının en güçlü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

2- Dacia Sandero

Satış: 13.834

Değişim: -%11

Uygun fiyatıyla öne çıkan Sandero, zirvedeki yerini T-Roc’a kaptırdı.



1- Volkswagen T-Roc

Satış: 14.639

Değişim: +%14


SUV segmentinde gücünü koruyan T-Roc, yeni nesil modeline geçmeden önce rekor kırdı.

#Avrupa’nın en çok satılan 10 otomobili
#Otomotiv
#avrupa
#türkiye
#avrupa otomobil pazarı
#elektrikli otomobil
#otomobil satışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI 2025: Hakim ve Savcı yardımcısı alımında başvurular ve sınav ne zaman? Şartlar neler? İşte resmi açıklamalar