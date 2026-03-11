Bakanlık popüler ürünü ifşa etti piyasadan toplatılıyor: Çocuk giyiminde gizli tehlike

Ticaret Bakanlığı evlerdeki gizli tehlikeyi açıkladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan popüler bir çocuk giyim ürünü için acil toplatma kararı alındığı bildirildi. Aileler, benzer ürünlere karşı dikkatli olmaya çağrıldı. Bakanlık, aileleri benzer ürünler konusunda uyararak güvenlik kontrollerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor.
Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir giyim ürünü için acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.
Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan bir giyim ürününün güvensiz olduğu kesinleşti.
İşte satışı yasaklanan ürün
Bakanlığın son duyurusu 10 Mart tarihinde geldi. "Yu-Ko Kids" markasına ait çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Güvensizlik nedeni
Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: "Ts En 14682 çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır"