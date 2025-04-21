Bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını güncelledi: İşte güncel liste

ING BANK





ING Bank da 120 ay vade ile yüzde 3,39 faizle kredi veriyor. Kredinin aylık taksidi 34.532,12 TL iken toplam geri ödemesi 4.165.638 TL.





QNB





Standart Mortgage ile konut kredisi veren QNB, 120 ay vadeli bir milyon TL'lik kredinin aylık faizini yüzde 2,94, aylık taksidini de 30.337,30 TL olarak belirledi. Kredinin toplam geri ödemesi ise 3.659.266 TL.





AKBANK





Akbank'ın "İlk Evim Konut Kredisi" kapsamında alınan bir milyon TL'lik kredinin faizi yüzde 3,15 olarak belirlendi. Kredinin aylık taksidi 32 bin 280,98 TL, toplam geri ödemesi ise 3.901.477 TL oldu.



