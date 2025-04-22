Konut kredilerinde faiz oranları belli oldu: İşte bankaların güncel listesi

Bankaların konut kredilerinde uyguladığı faiz oranları güncellendi. Özellikle ev almak isteyen binlerce vatandaş Nisan 2025 itibarıyla kamu ve özel bankaların uygulayacağı kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar arasında en yüksek faiz yüzde 5,89 olurken en düşük faiz ise yüzde 2,59 olarak kaydedildi. İşte bankaların güncel faiz oranları ve tüm detaylar…
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası konut kredisi oranlarını güncelledi. Banka faiz oranını yüzde 3,09 olarak belirledi. Buna göre 120 ay vadeli bir milyon lira için konut kredisine başvuran bir vatandaşın ödeyeceği aylık taksit tutarı 31.722,98 TL oldu. Kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 758 bin 757 TL oldu.
HALKBANK
Halkbank'taki Hesaplı Evim Konut Kredisi faizi ise yüzde 2,59 olarak belirlendi. Toplam geri ödemesi 120 ay sonunda 3 milyon 259 bin 549 TL olan kredinin aylık taksit miktarı ise 27 bin 162,91 TL.
VAKIFBANK
Vakıfbank "Sarıpanjur Ev Kredisi" kampanyası ile konut kredisi veriyor. Banka bir milyon TL'lik konut kredisini aylık yüzde 2,99 faizle veriyor. Kredinin aylık taksidi 30 bin 797,66 TL olurken 120 ay sonunda toplam geri ödemesi 3 milyon 720 bin TL'yi aşıyor.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası da konut kredisi faizini yüzde 3,09 olarak güncelledi. 120 ay vadeli bir milyon TL'lik kredinin taksidi aylık 31.722,98 TL olurken toplam geri ödeme tutarı 3.838.207 TL oldu.
İŞ BANKASI
İş Bankası ev kredi adıyla yüzde 3,10 faizle konut kredisi veriyor. 120 ay vadeli kredinin aylık taksidi 31.815,84 TL, toplam geri ödemesi ise 3.849.600 TL.
ING BANK
ING Bank da 120 ay vade ile yüzde 3,39 faizle kredi veriyor. Kredinin aylık taksidi 34.532,12 TL iken toplam geri ödemesi 4.165.638 TL.
QNB
Standart Mortgage ile konut kredisi veren QNB, 120 ay vadeli bir milyon TL'lik kredinin aylık faizini yüzde 2,94, aylık taksidini de 30.337,30 TL olarak belirledi. Kredinin toplam geri ödemesi ise 3.659.266 TL.
AKBANK
Akbank'ın "İlk Evim Konut Kredisi" kapsamında alınan bir milyon TL'lik kredinin faizi yüzde 3,15 olarak belirlendi. Kredinin aylık taksidi 32 bin 280,98 TL, toplam geri ödemesi ise 3.901.477 TL oldu.
YAPI KREDİ BANKASI
Yapı Kredi Bankası bir milyon TL'lik konut kredisi için 84 ay vadeyle yüzde 3,29 faiz uyguluyor. Kredinin aylık taksidi ise 35 bin 222,32 TL.
Diğer bankalarda alınan 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik kredi kampanyaları ise şöyle;
Denizbank: Faiz oranı yüzde 3,81 - Aylık taksit 38.533,65 TL - Toplam ödeme 4.642.738 TL
ICBC Bank Turkey: Faiz oranı yüzde 4,17 - Aylık taksit 42.012,07 TL - Toplam ödeme 5.086.278 TL
Anadolubank: Faiz oranı yüzde 5,25 - Aylık taksit 52.613,36 TL - Toplam ödeme 6.331.923 TL
Şekerbank: Faiz oranı yüzde 5,89 - Aylık taksit 58.961,37 TL - Toplam ödeme 7.092.664 TL
Ziraat Katılım: Faiz oranı yüzde 3,49 - Aylık taksit 35.478,30 TL - Toplam ödeme 4.270.596 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası: Faiz oranı yüzde 3,15 - Aylık taksit 32.280,98 TL - Toplam ödeme 3.898.758 TL
Alternatif Bank: Faiz oranı yüzde 3,19 - Aylık taksit 32.654,09 TL - Toplam ödeme 3.931.790 TL
Kuveyt Türk: Faiz oranı yüzde 3,10 - Aylık taksit 31.815,84 TL - Toplam ödeme 3.841.475 TL
Vakıf Katılım: Faiz oranı yüzde 2,90 - Aylık taksit 29.970,16 TL - Toplam ödeme 3.618.419 TL
Al Baraka: Faiz oranı yüzde 2,85 - Aylık taksit 29.512,73 TL - Toplam ödeme 3.556.787 TL