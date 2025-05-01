SGK faiziyle geri alacak





Sahte sigorta ile emekli olduğu tespit edilen kişiler için yaptırım daha büyük olacak. Bu kişiler sadece emekli aylıklarını değil; geçmişte aldıkları bayram ikramiyeleri, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal yardımları da yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak. Ayrıca emeklilikleri tamamen iptal edilecek