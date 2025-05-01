SGK denetimlerinde ortaya çıkan sahte sigorta dolandırıcılığıyla birlikte milyonlarca kişinin emeklilik hayali suya düştü. Kendini sigortalı gösterip çalışmayanların primleri tek tek siliniyor. Ödenen ikramiyeler bile iptal. İşte tüm detaylar...
Son dönemlerde SGK’da ortaya çıkan sahte sigortalı furyası hızla büyüyor. SGK denetimleriyle birlikte birçok kişi için sahte sigorta kayıtları ortaya çıktı. Çalışmadıkları halde sigortalı gösterilen kişiler, emekliliklerini öne çektiklerini sanırken, aslında yıllar süren bir kaybın içine giriyor ya da emeklilikleri tamamen iptal oluyor.
SGK tek tek tespit etti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde yaptığı detaylı incelemelerle sahte sigorta kayıtlarını tek tek tespit etti.
Tanıdık şirketler üzerinden ya da hiç çalışılmayan işyerlerinden yapılan sigortalı bildirimleri, denetim sonucunda iptal edilecek. . Öte yandan ödenen aylıklar da geri isteniyor.
Emeklilikleri tehlikede
Bu durum, özellikle emeklilik başvurusu yapmamış kişiler için büyük bir risk taşırken iptal edilen prim günleri, kişilerin emeklilik tarihini 4 ila 5 yıl ileri atabiliyor.
SGK faiziyle geri alacak
Sahte sigorta ile emekli olduğu tespit edilen kişiler için yaptırım daha büyük olacak. Bu kişiler sadece emekli aylıklarını değil; geçmişte aldıkları bayram ikramiyeleri, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal yardımları da yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak. Ayrıca emeklilikleri tamamen iptal edilecek
Hizmet dökümünüze hemen bakın
Uzmanlar, 'Hizmet dökümünüzü düzenli olarak e-Devlet’ten kontrol edin' diyerek vatandaşları çalıştıkları iş yerinin gerçekten faaliyet gösterip göstermediğini araştırmaları konusunda uyardı.
Hemen SGK'ya bildirin
Eğer geçmişte prim ödenen bir dönemle ilgili şüphe varsa, bunun emeklilik başvurusu yapılmadan önce SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.