Bayram öncesi oto pazarında kimse bunu beklemiyordu: İkinci el araçta altın etkisi

18:4716/03/2026, Pazartesi
Bursa’daki ikinci el oto pazarında bayram öncesi beklenen hareketlilik gerçekleşmedi. Altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle araç almak isteyen birçok kişi beklemeyi tercih etti. Pazara gelen vatandaşlar uygun araç ararken, satışların sınırlı kaldığını belirten esnaf bayram öncesi durgunluktan şikâyet etti.

Bursa’da ikinci el otomobil pazarı, bayram öncesinde beklenen canlılığı yakalayamadı. Bayram ve yaz tatili için araç almak isteyen vatandaşlar oto pazarına yönelse de alım satımın sınırlı kaldığı gözlendi. Pazar esnafı, özellikle altın fiyatlarındaki gerilemenin araç piyasasında beklenmedik bir durgunluk oluşturduğunu ifade ediyor.

Altın fiyatlarındaki gerileme alıcıyı beklemeye yöneltti

İkinci el araç almak için oto pazarına gelen bazı vatandaşlar aradıkları aracı bulamadıklarını, bazıları ise fiyatların bütçelerine uygun olmadığını dile getirdi. Esnaf ise pazara gelenlerin büyük bölümünün satın alma kararını ertelediğini belirtti. Altın birikimi bulunanların fiyatların yeniden yükselmesini beklediği, bu nedenle araç alımının geciktiği ifade ediliyor.

Bayram öncesi beklenen hareketlilik oluşmadı

Türkiye’de bayram dönemleri genellikle ikinci el otomobil piyasasında hareketli geçiyor. Özellikle uzun yol planlayan aileler ve yaz tatiline hazırlanan vatandaşlar bu dönemde araç satın almaya yöneliyor. Ancak Bursa’daki oto pazarında bu yıl beklenen yoğunluk görülmedi ve satışların sınırlı kaldığı gözlendi.

Fiyatların bayram sonrası yeniden artabileceği konuşuluyor

Oto pazarında ticari ve hususi birçok araç satışa sunulurken, esnaf satışların “tek tük” gerçekleştiğini söylüyor. Satıcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın piyasayı doğrudan etkilediğini belirterek bayram sonrası otomobil fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket görülebileceğini ifade ediyor.

