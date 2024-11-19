Bedelli askerlik ücreti 2025, Ocak ayındaki memur maaşlarına gelecek zamla birlikte yeniden belirlenecek. Mevcutta 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti yeni katsayı oranına göre artacak. Ayrıca yıl sonunda TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile beraber memur ve emekli zammından, bedelli askerlik fiyatlarına kadar birçok kalemde değişiklik olacak. 2025 Ocak-Temmuz aylarını kapsayacak olan bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile belli olacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

1 /11 MSB bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak? sorusu yıl sonu yaklaşırken asker adaylarının yoğunlaştığı konulardan oldu. Memur zammının belirlenmesinin ardından 2025 Ocak bedelli askerlik ücretleri uygulanmaya başlanacak.2025 yılı yeni bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısı ile hesaplanarak şekillenecek. 2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti. Gözler şimdi yeni yıl bedelli askerlik zammında. İşte, bedelli askerlik ücreti hakkında ayrıntılar...

2 /11 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükseldi.





3 /11 Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek. Uzmanlar enflasyon oranının yüksek seyrinin devam etmesi durumunda bedelli askerlik ücretinin 242 bin 555 TL'yi bulabileceğini öngörüyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

4 /11 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.





5 /11 Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.





6 /11 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

7 /11 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

8 /11 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik hizmeti 28 gün temel askerlik eğitimi alınarak tamamlanmaktadır. 2024 Aralık sevk tarihi 12 Aralık 2024. Yemin Töreni tarihi 8 Ocak 2025. Terhis tarihi 12 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir.



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