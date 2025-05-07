Bir kez daha sınırları zorladı: Bayraktar TB2T-AI SİHA kendi irtifa rekorunu kırdı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı.





Turbo motor ve üstün yapay zeka sistemleriyle donatılan milli SİHA, Keşan'da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.