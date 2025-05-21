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Bu illerde dana diye domuz eti satmışlar: Bakanlık firmaları tek tek ifşa etti

Bu illerde dana diye domuz eti satmışlar: Bakanlık firmaları tek tek ifşa etti

09:4421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Gıdada hile bitmiyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde şok eden gerçekler bir bir ortaya çıktı. Dana eti diye domuz eti satan firmalar ifşa edildi. Listede öyle isimler var ki görenler gözlerine inanamadı. İşte vatandaşı kandıran o markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtekârlara göz açtırmıyor.

Son denetimlerde akılalmaz bir skandal daha ortaya çıktı. Etikette "dana eti" yazan ürünlerin içeriğinde domuz eti olduğu belirlendi! 

Üstelik bu hileli ürünleri satanlar arasında tanınmış markalar da var. 

2 Ekim 2024’ten bu yana yayımlanan listelerde en dikkat çekenler yine et ürünleri oldu.

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine göre tam 7 işletme domuz etiyle yakalandı.

İşte o iller:


Bursa: 2 işletme

Konya: 2 işletme

Antalya: 1 işletme


Muğla: 1 işletme


Balıkesir: 1 işletme

#domuz eti
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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