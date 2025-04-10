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Depoları doldurmak için bekleyin, çifte indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişecek

Depoları doldurmak için bekleyin, çifte indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişecek

11:0210/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Benzin fiyatlarına dün gece 2 lira 13 kuruşluk bir indirimin yankıları sürerken bir indirim haberi daha geldi. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren yeniden değişecek. İşte 10 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş yurt içinde akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası benzin ve motorine üst üste indirimler geldi. Benzin fiyatlarındaki 2 lira 13 kuruşluk indirim pompaya yansırken benzin için ikinci indirimin yolda olduğu öğrenildi.

Petrol fiyatlarına tarife etkisi

Brent petrol fiyatları dün 60 doların altına doğru ilerledi. Yüzde 13'den fazla değer kaybeden petrol perşembe günü yüzde 4 değer kazanarak toparlanmaya başladı. Yeni güne 65 dolar bandında başlayan petrol, dün ABD ile Çin arasında alevlenen tarife savaşları ile baskı altında kalmaya devam etti.


OPEC+ yakın zamanda mayıs ayında üretimi artırmayı hedeflediğini açıkladı. Petrol üreten ülkelerin aldığı kararda zaten aşırı arz olan bir pazarda arzı artırdı.


Benzine ikinci indirim yolda


Öte yandan benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu indirimin gelmesi halinde iki günden benzinde toplam 3 lira 30 kuruşluk düşüş gerçekleşmiş olacak.


GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası


Benzin litre fiyatı: 44.50 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.22 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir


Benzin litre fiyatı: 45.58 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

#benzin
#indirim
#akaryakıt
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