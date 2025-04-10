Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Benzin fiyatlarına dün gece 2 lira 13 kuruşluk bir indirimin yankıları sürerken bir indirim haberi daha geldi. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren yeniden değişecek. İşte 10 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

1 /8 Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş yurt içinde akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası benzin ve motorine üst üste indirimler geldi. Benzin fiyatlarındaki 2 lira 13 kuruşluk indirim pompaya yansırken benzin için ikinci indirimin yolda olduğu öğrenildi.

2 /8 Petrol fiyatlarına tarife etkisi Brent petrol fiyatları dün 60 doların altına doğru ilerledi. Yüzde 13'den fazla değer kaybeden petrol perşembe günü yüzde 4 değer kazanarak toparlanmaya başladı. Yeni güne 65 dolar bandında başlayan petrol, dün ABD ile Çin arasında alevlenen tarife savaşları ile baskı altında kalmaya devam etti.



3 /8 OPEC+ yakın zamanda mayıs ayında üretimi artırmayı hedeflediğini açıkladı. Petrol üreten ülkelerin aldığı kararda zaten aşırı arz olan bir pazarda arzı artırdı.



4 /8 Benzine ikinci indirim yolda

Öte yandan benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu indirimin gelmesi halinde iki günden benzinde toplam 3 lira 30 kuruşluk düşüş gerçekleşmiş olacak.



5 /8 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 44.65 TL Motorin litre fiyatı: 44.31 TL LPG litre fiyatı: 27.39 TL

6 /8 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 44.50 TL Motorin litre fiyatı: 44.19 TL LPG litre fiyatı: 26.79 TL

7 /8 Ankara Benzin litre fiyatı: 45.22 TL Motorin litre fiyatı: 45.06 TL LPG litre fiyatı: 27.29 TL