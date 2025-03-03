Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyesi ödemelerini beklerken, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammına dair hesaplamalar da hız kazandı. TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk iki ayına ait toplam enflasyon farkı yüzde 7,40 oldu. Temmuz ayında maaşlarına enflasyon oranında zam alacak emekliler, önümüzdeki dört ayın verilerini de yakından takip edecek. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesiyle zam oranı netleşecek. İlk iki ayın verileri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar için ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı.

1 /13 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranında zam alıyor. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte zam oranı netleşecek. İlk hesaplamalara göre, Temmuz ayında emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor.

2 /13 Emekliler İçin Temmuz Zammı Hesaplamaları Başladı Ocak Zammı Yüzde 15,75 Olmuştu SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda Ocak ayında maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam aldı. Bu artış, en düşük emekli maaşına da yansıtılarak 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti.

3 /13 Gözler Temmuz Ayına Çevrildi SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir sonraki maaş artışı Temmuz ayında yapılacak. 2025’in ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emekliler, açıklanan TÜİK verileri doğrultusunda zam oranlarını hesaplamaya başladı.

4 /13 İlk İki Ayda Enflasyon Yüzde 7,42 Oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk iki ayındaki toplam enflasyon yüzde 7,42 oldu. Emeklilerin alacağı kesin zam oranı için önümüzdeki dört ayın verileri bekleniyor.

5 /13 Ek Zam Gündeme Gelebilir mi? Emekliler için kesin zam oranı 3 Temmuz’da netleşecek ve aynı ay içinde zamlı maaş ödemeleri yapılacak. Bunun yanı sıra, Temmuz ayında emekliler için ek iyileştirme düzenlemeleri de masaya yatırılacak. Özellikle en düşük emekli maaşı konusu yeniden değerlendirilecek ve 14.469 liralık taban aylığın artırılması gündeme gelebilecek.

6 /13 Ayrıca, emeklilere refah payı eklenmesi gibi taleplerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Bu tür ek düzenlemeler yasal değişiklik gerektirdiğinden, hükümetin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

7 /13 İki aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları şu şekilde olacak: GÜNCEL: 14.500 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.575,90 TL GÜNCEL: 14.600 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.683,32 TL GÜNCEL: 14.700 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.790,74 TL GÜNCEL: 14.800 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.898,16 TL

8 /13 GÜNCEL: 14.900 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 16.005,58 TL GÜNCEL: 15.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 16.113,00 TL GÜNCEL: 15.500 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 16.650,10 TL GÜNCEL: 16.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 17.187,20 TL GÜNCEL: 16.500 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 17.724,30 TL GÜNCEL: 17.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 18.261,40 TL

9 /13 GÜNCEL: 17.500 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 18.798,50 TL GÜNCEL: 18.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 19.335,60 TL GÜNCEL: 19.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 20.409,80 TL GÜNCEL: 20.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 21.484,00 TL GÜNCEL: 21.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 22.558,20 TL GÜNCEL: 22.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 23.632,40 TL

10 /13 GÜNCEL: 23.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 24.706,60 TL GÜNCEL: 24.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 25.780,80 TL GÜNCEL: 25.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 26.855,00 TL GÜNCEL: 26.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 27.929,20 TL GÜNCEL: 27.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 29.003,40 TL

11 /13 GÜNCEL: 28.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 30.077,60 TL GÜNCEL: 29.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 31.151,80 TL GÜNCEL: 30.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 32.226,00 TL GÜNCEL: 31.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 33.300,20 TL GÜNCEL: 32.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 34.374,40 TL GÜNCEL: 33.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 35.448,60 TL

12 /13 GÜNCEL: 34.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 36.522,80 TL GÜNCEL: 35.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 37.597,00 TL GÜNCEL: 36.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 38.671,20 TL GÜNCEL: 37.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 39.745,40 TL GÜNCEL: 38.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 40.819,60 TL GÜNCEL: 39.000 TL %7,42 ARTIŞ SONRASI: 41.893,80 TL