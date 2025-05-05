Mayıs ayıyla beraber özel ve kamu bankalarının emeklilere verdiği banka promosyon oranları da merak konusu haline geldi. Bazı bankalarda emekliye promosyon tutarına ek ödemelerle birlikte 27 bin lira varan ödemeler dikkat çekerken güncel emekli maaşı promosyonları belli oldu. İşte banka banka son durum...

Emekli promosyon kampanyaları SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların radarında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyesini de almaya hazırlanan emeklilere bir diğer ek gelir de banka promosyonları olacak. Emekli maaş promosyon tutarı 27.000 TL'ye dayanırken, en yüksek ödeme yapan bankalar da belli oldu. Peki güncel banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankalar yapıyor? İşte detaylar...

1 /11 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize Özel 21.000 TL'ye Varan Promosyon Kampanyası Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

2 /11 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

3 /11 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Maaş Tutarı; 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

4 /11 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Maaş tutarı; 10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL, 10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL, 15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL, 20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

5 /11 INGBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

6 /11 AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

7 /11 GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın! Garanti BBVA emekli promosyon 2025 maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

8 /11 YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

9 /11 TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz. 21.000 TL’ye Varan Promosyon Kampanya Detayları: Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankamızdan alan müşterileri kapsamaktadır. Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır.

10 /11 ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU

14 Ekim - 30 Mayıs arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı! Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır. Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.

