Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ankara kulislerinden sızan ödeme takvimi belli oldu

Yaklaşık 17 milyon emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri için geri sayım artık son aşamaya geldi. 20-22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edeceğimiz bayrama sayılı günler kala, gözler hesaplara yatacak olan 4.000 TL'lik ödemelere çevrildi. Özellikle içinde bulunduğumuz haftada, ikramiyelerin hangi gün hesaplara geçeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, dul ve yetim aylığı alanların ödemeleri nasıl hesaplanacak? Çift maaş alan vatandaşlar iki ayrı ikramiye alabilecek mi? Yeni emekli olanlar bu haktan yararlanabilecek mi? İşte detaylar.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü kulağı hesaplara yatacak ikramiyelerde. Bilindiği üzere emeklilere her bayram öncesi 4.000 TL olmak üzere, yılda toplam 8.000 TL bayram ikramiyesi ödeniyor.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ BU HAFTA HESAPLARDA OLUR MU?
Bayram ikramiyeleri, genel uygulama olarak bayramdan yaklaşık bir hafta önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvime göre hesaplara aktarılıyor. Sosyal güvenlik uzmanlarının açıklamaları ve Ankara kulislerinde konuşulan tarihlere göre, 20 Mart 2026 Cuma ile 22 Mart 2026 Pazar günleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı için ödemelerin büyük ihtimalle bayramdan bir önceki hafta olan 9 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Vefat eden sigortalıların yakınlarına bağlanan dul ve yetim aylıklarında bayram ikramiyesi, hak sahibinin hisse oranına göre yatırılıyor. Geride sadece çalışmayan eş kaldıysa maaşın %75'ini aldığı için ikramiyenin de %75'ini, yani 3.000 TL'sini alıyor. Eğer eş çalışıyor ve geride bir yetim çocuk bulunuyorsa, eş %50 oranında maaş aldığı için 2.000 TL, çocuk ise %25 oranında maaş aldığı için 1.000 TL ikramiye alıyor. Arkada eş ve üç veya daha fazla yetim çocuk bulunması durumunda ise toplam %100'lük oran hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılıyor.
ÇİFT MAAŞ ALANLARA İKİ İKRAMİYE YATACAK MI?
Yasalarımıza göre, bazı özel durumlarda, özellikle de kız çocuklarında eşten dolayı dul aylığı ile anne veya babadan dolayı yetim aylığı aynı anda alınabiliyor. Ancak birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara sadece en yüksek ödemeyi veren tek bir dosya üzerinden ikramiye yatırılır. Uzmanların altını çizdiği kurala göre; örneğin, kendi emekli aylığı ve vefat eden eşinden ölüm aylığı alan bir kişiye, en yüksek ödemeyi sağlayan dosya üzerinden tek bir 4.000 TL yatırılır.
Emekli aylığıyla beraber %45 oranında sürekli iş göremezlik geliri alan bir kişiye de yine en yüksek imkanı veren emekli dosyası üzerinden ödeme yapılır. Eşinden dul, ailesinden yetim aylığı alan kişi ise sadece hissesi en yüksek olan dosyadan ikramiyesini alabilir. Öte yandan, emekli veya hak sahibinin vefat etmesi durumunda, kişi ikramiyeyi hak etmiş ancak alamamışsa bu tutar yasal varislerine ödenir.
YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYEDEN YARARLANACAK MI?
Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli maaşı, başvuruyu takip eden aydan itibaren bağlanır. Bu kural, bayram ikramiyesini hak etme koşullarını da doğrudan etkiler. Şubat ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar, bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanırken, Mart ayı içinde başvuran vatandaşlar ise bu Ramazan Bayramı'nda ikramiye hakkından yararlanamayacak. Ancak bu kişiler, şartları sağlamaları halinde bir sonraki Kurban Bayramı ödemelerini alabilecekler.