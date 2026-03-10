Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ankara kulislerinden sızan ödeme takvimi belli oldu

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?





Vefat eden sigortalıların yakınlarına bağlanan dul ve yetim aylıklarında bayram ikramiyesi, hak sahibinin hisse oranına göre yatırılıyor. Geride sadece çalışmayan eş kaldıysa maaşın %75'ini aldığı için ikramiyenin de %75'ini, yani 3.000 TL'sini alıyor. Eğer eş çalışıyor ve geride bir yetim çocuk bulunuyorsa, eş %50 oranında maaş aldığı için 2.000 TL, çocuk ise %25 oranında maaş aldığı için 1.000 TL ikramiye alıyor. Arkada eş ve üç veya daha fazla yetim çocuk bulunması durumunda ise toplam %100'lük oran hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılıyor.







