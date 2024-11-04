Enflasyon rakamları açıklandı beklenen veri geldi: İşte asgari ücret için en güçlü tahmin

Asgari ücretlilerden emeklilere, ev sahiplerinden kiracılara kadar milyonlarca kişinin merakla beklediği Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret zammı için 5 senaryo gündemdeydi. Peki şimdi ne olacak? Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte günlerdir konuşulan zam oranları ve ekonomistlerin asgari ücret tahminleri de netleşmeye başlarken ekonomistler son veriler üzerinde yoğunlaştı. Vatandaş, "2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 2025 yılı asgari ücret zam oranı ne olacak?" soruları sorarken işte yeni asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamlar...

1 /12 Enflasyon rakamları açıklandı. 2025 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Peki şimdi ne olacak? Asgari ücret zammı için ekonomistlerin tahminleri peş peşe gelirken enflasyon verileriyle birlikte asgari ücret için istenen oranlar da netleşmeye başladı.

2 /12 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Ekonomi yönetimi tarafından konuşulan 2025 asgari ücret zammı için 5 ayrı senaryo vardı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte en güçlü tahmin de ortaya çıktı.

3 /12 Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk artışla 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete, temmuz ayında herhangi bir zam yapılmaması ve enflasyonun etkisiyle vatandaşın beklentisi bu yıl için oldukça yüksekti.

4 /12 Bütçe için 15 Kasım işaret edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.



5 /12 Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılı için asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olabileceği tahmin edilirken yüzde 28'lik bir oran olacağı yönünde de bir iddia ortaya atılmıştı.





6 /12 Pazarlık hangi rakamdan başlayacak? Hükümetin asgari ücrete 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.2’lik enflasyon oranı kadar zam yapmayı düşündüğü kamuoyuna yansıdı. Eğer bu yönde artış yapılırsa 20 bin TL civarında ücret ortaya çıkar. Eğer 12 aylık TÜFE oranında artış yapılırsa o da yüzde 40’ı biraz aşar. Temmuzda ara artış yansıtılmayan asgari ücrete patronların şiddetli itirazlarına rağmen yüzde 40-60 arası zam yapılması kuvvetle muhtemel.

7 /12 2025 yılı asgari ücret zam tahminleri

Asgari ücrete yüzde 28'lik zam yapılması durumunda; Mevcut asgari ücrete yüzde 28'lik artış yapılması durumunda asgari ücret 4 bin 760 lira artacak ve 21 bin 762 liraya yükselecek.



8 /12 Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapılması durumunda;

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.

9 /12 Asgari ücrete yüzde 40'luk zam yapılması durumunda;

Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.

10 /12 Asgari ücrete yüzde 45'lik zam yapılması durumunda;

Mevcut asgari ücrete yüzde 45'lik artış yapılması durumunda yeni asgari ücret 7 bin 650 lira artacak ve 24 bin 652 liraya yükselecek.

11 /12 Son yapılan zam oranları

2023 asgari ücret Ocak zammı 2023'te asgari ücrete ocak ayında 54,66 oranında zam yapılarak net yüzde 8 bin 506 lira oldu.

2023 asgari ücret Temmuz zammı 2023 Ocak ayında net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 zamlanarak net 11.402,33 TL oldu.

2024 yılı Asgari ücret zammı

2024 yılı ocak ayında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL oldu. Temmuz ayında ise herhangi bir zam yapılmadı.















