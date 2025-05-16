2025 yılına ait 1. dönem geçici vergi süreciyle ilgili gelişmeler, vergi mükelleflerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek mensupları ve kurumlar vergisi mükelleflerinin her yıl üçer aylık dönemler halinde yaptığı ödemelerden ilki için gözler bu ayki son tarihe çevrildi. Mükellefler, hem beyanname verme hem de ödeme takvimini yakından takip ederken, “Geçici vergi uzatıldı mı?” sorusu da sıkça gündeme geliyor. Vergi takvimi yaklaşırken resmi kurumlardan yapılacak olası açıklamalar merakla bekleniyor.
2025 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ NE ZAMAN?
2025 yılına ait ilk geçici vergi dönemi, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsıyor. Bu döneme ilişkin beyannamelerin verilmesi ve vergilerin ödenmesi için belirlenen son tarih ise 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü.
Bu tarihe kadar beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine girilmesi ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
GEÇİCİ VERGİ SÜRESİ UZATILDI MI?
Vergi takvimi yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de sürenin uzatılıp uzatılmadığı oldu. 17 Mayıs’a yalnızca birkaç gün kala, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan bu yönde henüz bir açıklama yapılmadı.
GEÇİCİ VERGİ NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?
Geçici vergi; yıl sonunda ödenecek gelir veya kurumlar vergisinin, yıl içinde üç aylık periyotlarla önceden tahsil edilmesine yönelik bir uygulamadır. Bu kapsamda;
- Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri (basit usulde olanlar hariç),
- Serbest meslek erbabı,
- Kurumlar vergisi mükellefleri
geçici vergi ödemekle yükümlüdür.
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ VE TARİHLERİ
Geçici vergi, yılda dört kez ödenir ve her biri 3’er aylık dönemleri kapsar:
1. Dönem: Ocak, Şubat, Mart → 17 Mayıs akşamına kadar
2. Dönem: Nisan, Mayıs, Haziran → 17 Ağustos akşamına kadar
3. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül → 17 Kasım akşamına kadar
4. Dönem: Ekim, Kasım, Aralık → 17 Şubat akşamına kadar
2025 GEÇİCİ VERGİ ORANLARI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla geçici vergi oranları şöyle belirlenmiştir:
Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı %15,
Kurumlar vergisi mükellefleri için ise %25 olarak uygulanmaktadır.