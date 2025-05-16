Mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek isteyen birçok kişi, 2025 yılına ait ilk geçici vergi dönemine dair tarihleri ve olası süre uzatımını araştırıyor. Geçici vergi, yıl sonunda ödenecek gelir ya da kurumlar vergisinin belli dönemlerde peşin olarak tahsil edilmesini sağlayan önemli bir uygulama. Özellikle ticari kazanç elde edenler ve serbest meslek erbabı açısından kritik öneme sahip olan bu sürecin detayları, ödemeyi son güne bırakmak istemeyen mükellefler tarafından yakından izleniyor.