Gösterişli düğünlerin kurtarıcısı: Vatandaşlar ilgi gösteriyor

İnsanlar maddi kaygılardan dolayı altın alamadığı için düğünlerde çok ilgi görüyor. En çok alanlar düğün yapacak olan çiftlerdir. Bir de ziynet eşyasını bozan kişi yatırım yapmıştır. Bunu kimseyle paylaşmak istemiyordur, gelip imitasyon alıyor. Düğün sezonunda satışlarımız iki kat artıyor" dedi.