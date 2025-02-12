Altın fiyatlarında son durum. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran altının gramı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 356 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 357 liradan tamamlamıştı. Gözler bugün küresel piyasalara çevrildi. Ekonomistler altın tahminlerini tek tek sıralarken uzman isin verdiği rekor fiyat piyasaları karıştırdı. Peki altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? İşte son dakika güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.
Öte yandan, Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulamasının yanı sıra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması "ticaret savaşları"nın artabileceğine dair endişeleri besliyor.
Analistler, Trump'ın söz konusu kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden Fed'in gelecek dönemde politika alanını daraltabileceğine dair kaygıların da fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olduğunun altını çiziyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.
Uzman ismin verdiği fiyat ortalığı karıştırdı
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamalarda yıl içinde ons tarafında 3050-3080 dolar seviyesini beklediğini açıkladı. Memiş, gram altın tarafındaki 4 bin ile 4 bin 500 lira aradığında beklentisini hatırlattı.
Gramında 300 lira kazandırdı
Memiş altın piyasalarını değerlendirdiği açıklamalarına devam ederek "Gram altına ve ons altına baktığımız zaman 3 bin 50 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, 3 bin 350 lira seviyesinde şu anda. Yani 5 haftalık süreç içinde gramında 300 liralık bir getiri sağlamış oldu. Yine ocak ayının getiri anlamında şampiyonu gram altın olmuş oldu." dedi.
Gram altın fiyatı
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlayışının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 3 bin 356 lira seviyesinde.
Çeyrek altın fiyatı
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 liradan işlem görüyor.
Yarım altın fiyatı
11 bin 216 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını 22 bin 350 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.