Gramında 300 lira kazandırdı﻿





Memiş altın piyasalarını değerlendirdiği açıklamalarına devam ederek "Gram altına ve ons altına baktığımız zaman 3 bin 50 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, 3 bin 350 lira seviyesinde şu anda. Yani 5 haftalık süreç içinde gramında 300 liralık bir getiri sağlamış oldu. Yine ocak ayının getiri anlamında şampiyonu gram altın olmuş oldu." dedi.