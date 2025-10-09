İzmir'de halk ekmeğe zam geldi: 8 liradan 10 liraya çıktı

Yeni tarifeye göre Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.







