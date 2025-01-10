'Juniper' kod adıyla sızdırılmıştı: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı işte dikkat çeken son tasarımı ve fiyatı

Aylardır "Juniper" kod adıyla takip edilen yeni Tesla Model Y sonunda ortaya çıktı. Şirket makyajlanan modeli Çin'deki internet sitesinde listelemeye başladı. Launch Series adı altında iki versiyonla satışa sunulan yeni Tesla Model Y teslimatlarının mart ayında başlaması beklenirken, otomobilin başlangıç fiyatındaki %5,5 artış dikkat çekti. Tesla Model Y, 28 Şubat'a kadar First Edition adı verilen versiyonla satılacak.
Amerikan elektrikli otomobil markası Tesla, ülkemizde de satılan Model Y’nin yenilenmiş halini tanıttı. Yeni model tanıtımı, ABD’den önce, Tesla China tarafından yapıldı.
Yeni Tesla Model Y'nin özellikleri
Yeni Tesla Model Y fiyatı arkadan itişli First Edition versiyonla 263.500 Yuan'dan (1 milyon 273 bin TL'den) başlayıp başlayıp uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyonda 303.500 Yuan'a yani (1 milyon 466 bin TL'ye) kadar çıkabiliyor.
First Edition versiyonu için geçerli olan bu fiyat önceki kasanın başlangıç fiyatına göre %5,44 oranında yani 1850 dolar daha yüksek. 28 Şubat'a kadar satışta kalacak Launch Series versiyonlarda 2 yıl veya 40 bin kilometre ek garanti sunuluyor.
Makyajlı Tesla Model Y'nin tasarımı artık sürpriz değil. Ön tarafta Cybercab benzeri bir tasarım dili karşımıza çıkıyor. Böylece daha sert bir yüze kavuşan elektrikli modelde üç parçadan oluşan boydan boya LED ışık imzası mevcut. Bu tasarım özellikle Çinli markalar arasında oldukça yaygın. Ayrıca ön tamponda da kamera mevcut.
Tesla Model Y'nin yeni ön tasarım sayesinde eski versiyona göre daha aerodinamik (0.22 Cd) bir otomobil haline gelmiş görünüyor. Plakalık da eskisine göre daha keskin hatlarla dizayn edilen arka difüzöre taşınmış durumda.
Yeni Model Y; 4797 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1624 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip. Tesla, güncellenen Model Y'de daha yüksek malzeme kalitesi ve daha sessiz bir sürüş için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çiziyor.
Elektrikli modelin gövde tasarımı farklı bir yol izlese de iç mekanda Model 3 ile aynı doğrultuda ilerlendiğini görülüyor. Merkezde AMD Ryzen işlemicili 15 inçlik büyük multimedya ekranı görev yapıyor. Otomobilde herhangi bir fiziksel düğme bulunmadığı için birçok fonksiyon bu dokunmatik ekrana emanet ediliyor. Ayrıca, konsol ve kapı panellerinde kesintisiz uzanan ince ambiyans aydınlatma da yenilikler arasında.
Sinyal kolu da kaldırılmış ve bu fonksiyon direksiyon üzerindeki düğmelere atanmış. Eskisine göre daha geniş görünen orta konsolda ise kol dayama, saklama alanları ve iki telefon için kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Model Y'de konforu arttırmak adına koltuklar da iyileştirilmiş ve ısıtmaya ek soğutma özelliğiyle donatılmış. Ayrıca başlıkların da artık 17 mm daha geniş olduğu belirtiliyor. Arka koltuklar da tek tuşla elektrikli olarak katlanabiliyor. Buna ek olarak arka yolcular için beklenen 8 inçlik ekran da yeni Model Y'de kendini gösteriyor.
Otomobilin her iki versiyonu da 400V mimarisine sahip. Model Y'nin arkadan itişli versiyonu 62.5 kWsa kapasiteye CATL imzalı LFP sahip batarya paketiyle CLTC'ye göre 593 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Burada eski versiyona göre (554 km) 39 kilometre kadar bir artış söz konusu. Ayrıca, enerji tüketimi de 11.9 kWsa/100 km'ye düşmüş. 220 kW'lık motordan güç alan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 5,9 saniye sürüyor.
Uzun menzilli versiyonda ise 719 km'ye kadar menzil vadeden 78.4 kWsa'lik NMC batarya paketi mevcut ki bu versiyonda da 31 kilometre artış mevcut. Tesla, yeni modelin şimdiye kadarki en uzun menzilli Model Y olduğunu belirtiyor. Bu versiyonun ön aksında 194 kW, arka aksında ise 137 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Böylece toplam güç 331 kW'a yani 450 PS'e ulaşıyor.
Çift motorlu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 4,3 saniye sürüyor yani önceki versiyona göre (5 sn) daha performanslı. Ayrıca, her iki versiyonda da maksimum hız 217 km/s'ten 201 km/s'e düşürülmüş. LFP bataryalı seçenek 170 kW'a, NMC batarya ise 250 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj desteğine sahip. Tesla, 15 dakika şarjla 250 km menzil elde etmenin mümkün olduğunu belirtiyor.