'Juniper' kod adıyla sızdırılmıştı: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı işte dikkat çeken son tasarımı ve fiyatı

Sinyal kolu da kaldırılmış ve bu fonksiyon direksiyon üzerindeki düğmelere atanmış. Eskisine göre daha geniş görünen orta konsolda ise kol dayama, saklama alanları ve iki telefon için kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Model Y'de konforu arttırmak adına koltuklar da iyileştirilmiş ve ısıtmaya ek soğutma özelliğiyle donatılmış. Ayrıca başlıkların da artık 17 mm daha geniş olduğu belirtiliyor. Arka koltuklar da tek tuşla elektrikli olarak katlanabiliyor. Buna ek olarak arka yolcular için beklenen 8 inçlik ekran da yeni Model Y'de kendini gösteriyor.



