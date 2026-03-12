Burada elma tadan birçok kişi ‘Böyle aromalı bir elmayı daha önce yemedik’ diyor. Açık alanda üretim yapıyoruz. Dolu, kar, don, aşırı sıcak gibi birçok doğal afetle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle üreticilerimizin TARSİM sigortasını mutlaka yaptırması gerekiyor. Doğal afetler ve pazarlama sıkıntıları nedeniyle üreticilerimiz zarar gördü. Ancak üreticilerimizin üretimden kopmaması gerekiyor. İnşallah bu yıl daha farklı ve bereketli bir yıl olur. Çiftçilerimizin zararlarını bir nebze de olsa telafi edeceğini umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi.