Kilosu altınla yarışıyor, yurt dışından talep yağıyor: Gaziantep'te kadınların hummalı mesaisi başladı

"Pestilin hazırlanması günlerimizi alıyor"





Kış aylarında tüketmek için uzun uğraşlar sonucu hazırlanan pestil için büyük emek veren kadınlardan Elif Kalkan, Gaziantep’in damak çatlatan lezzetleri arasında yer alan üzüm pekmezli pestili yıllardır geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırladıklarını söyledi. Her yıl akraba ve komşularla toplanarak pestil hazırladıklarını belirten Kalkan, "Pestil birçok aşamadan geçtikten sonra hazır hale geliyor. Pestilin hazırlanması günlerimizi alıyor. Bağ bozumu döneminde biz hepimiz bir araya geliyoruz. Bu dönem bizim için yoğun geçiyor. Pestili üzüm pekmezinden yapıyoruz. Pestilimiz tamamen doğaldır. Daha önceleri sadece kendi ailemiz için pestil, pekmez ve cevizli sucuk yapıyorduk, daha sonra komşular ve akrabalardan gelen misafirlere verdikçe siparişler başladı. Büyük bir talep var. Siparişler çok olunca işimiz daha da çoğaldı. Ürünleri önce kendi ailemize ayırıyoruz ve fazla olanları da satıyoruz" dedi.