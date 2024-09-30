Ortadoğu'nun en güçlü 15 ordusu belli oldu. Bu yıl başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada Ortadoğu'daki güç sıralaması belli olmuş ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlenmişti. Liste güncellendi. Ortadoğu'daki askeri güçlerle ilgili güncel bilgilere göre, Avrupa ve Asya'da yer alan Türkiye büyük bir kara, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile en güçlü askeri kuvvetlere sahip ülkeler arasında yer aldı. Bölgedeki diğer önemli askeri güçler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Bu ülkeler özellikle savunma harcamaları ve modern askeri teçhizat yatırımlarıyla öne çıkıyor. İşte Ortadoğu'nun en üçlü ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...

1 /16 Ortadoğu'nun en üçlü ülkeleri hangileri? İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü...



2 /16 15- LÜBNAN

3 /16 14- BAHREYN

4 /16 13- YEMEN

5 /16 12- ÜRDÜN

6 /16 11- UMMAN

7 /16 10- KUVEYT

8 /16 9- KATAR

9 /16 8- SURİYE

10 /16 7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

11 /16 6- IRAK

12 /16 5- SUUDİ ARABİSTAN

13 /16 4- İSRAİL

14 /16 3- MISIR

15 /16 2- İRAN