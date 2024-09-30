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Ortadoğu'nun en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye'nin yeri belli, Müslüman olmayan tek ülke İsrail!

Ortadoğu'nun en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye'nin yeri belli, Müslüman olmayan tek ülke İsrail!

Seda Ekinci
13:1530/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ortadoğu'nun en güçlü 15 ordusu belli oldu. Bu yıl başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada Ortadoğu'daki güç sıralaması belli olmuş ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlenmişti. Liste güncellendi. Ortadoğu'daki askeri güçlerle ilgili güncel bilgilere göre, Avrupa ve Asya'da yer alan Türkiye büyük bir kara, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile en güçlü askeri kuvvetlere sahip ülkeler arasında yer aldı. Bölgedeki diğer önemli askeri güçler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Bu ülkeler özellikle savunma harcamaları ve modern askeri teçhizat yatırımlarıyla öne çıkıyor. İşte Ortadoğu'nun en üçlü ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...

Ortadoğu'nun en üçlü ülkeleri hangileri? İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü...


15- LÜBNAN

14- BAHREYN

13- YEMEN

12- ÜRDÜN

11- UMMAN

10- KUVEYT

9- KATAR

8- SURİYE

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6- IRAK

5- SUUDİ ARABİSTAN

4- İSRAİL

3- MISIR

2- İRAN

1- TÜRKİYE


ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da büyük bir kara, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile Ortadoğu'nun en güçlü askeri kuvvetlere sahip ülkeleri arasında yer aldı.

#Türkiye
#Ortadoğu
#Global Firepower
#Dünya
#Savunma Sanayi

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