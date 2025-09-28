Mezun olur olmaz başladı, hedefine ulaştı: 27 yaşında büyük para kazandı

Ciminli, toplamda 200 dekarlık arazide tarımsal üretim yaptığını belirterek, "150 dekarlık alanda hububat ve baklagil üretimi gerçekleştiriyoruz. Geri kalan 50 dekarlık alanda ise 8 dekar sera ve 40 dekarda açık alanda sebze üretimimiz bulunuyor. Kapya biberde 75 bin kökten 100 tonun üzerinde, salçalık domateste ise 20 bin kökten yaklaşık 70-80 tonluk bir hasat beklentimiz vardı. Eylül ayının sonuna gelirken hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



