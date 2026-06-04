Milyonları ilgilendiren dev paket resmen yürürlükte: Borçlara 72 ay vade, vergiye 20 yıl muafiyet

Kamuoyunda varlık barışı olarak bilinen ve ekonominin çeşitli alanlarında önemli vergi teşvikleri ile muafiyetler sunan düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun başlığıyla hayata geçen yeni paket; kamu borçlarının vadelendirilmesinden, yurt dışındaki varlıkların beyanına ve finans merkezlerinin desteklenmesine kadar birçok kritik başlığı barındırıyor.
Milyonlarca vatandaşı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren, içerisinde 'varlık barışı' uygulamasının da yer aldığı geniş kapsamlı vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile birlikte Türkiye'ye yeni yerleşenlerin yurt dışı kazançlarına tam yirmi yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti getirilirken, kamuya olan borçların yapılandırılmasında vade sınırı yetmiş iki aya yükseltildi. Yurt dışı varlıkların 2027 yılına kadar beyan edilmesi halinde vergi incelemesinden muaf tutulmasını sağlayan paket, aynı zamanda nitelikli istihdama ve İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik dev teşvikleri de barındırıyor.
20 yıllık vergi muafiyeti
Düzenlemenin en çok dikkat çeken adımlarından biri, Türkiye'ye dışarıdan gelecek olan sermaye ve kişilere yönelik sağlanan uzun vadeli avantajlar oldu. Kanuna göre, Türkiye'de yerleşik sayılan gerçek kişilerin, bu statüyü kazanmadan önceki son 3 takvim yılı boyunca ülkede ikametgahının ve herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranıyor. Bu koşulu sağlayan ve Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettikleri tüm kazançlar, 20 boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
Kamu borçlarına ödeme kolaylığı
Yeni yasa kapsamında vatandaşların ve işletmelerin kamuya olan borçlarının yapılandırılması ile tahsilat süreçlerinde de önemli esneklikler sağlandı. Kamu alacaklarına ilişkin tecil işlemlerinde uygulanan azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılarak 2 katına yükseltildi. Bununla birlikte, borçluların teminat göstermeksizin faydalanabileceği tecil tutarı sınırı da 1 milyon liraya çıkarılarak ödeme güçlüğü çeken kesimler için ciddi bir kolaylık sağlanmış oldu.
Varlık barışı uygulamasının temel ayağı olan yurt dışındaki sermayenin kayıt altına alınması süreci de kanunla net bir takvime bağlandı. Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulundurdukları para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının sisteme entegre edilmesi amaçlanıyor. Bu varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yurt içindeki bankalara veya yetkili aracı kurumlara resmi olarak bildirilmesi halinde, söz konusu tutarlar üzerinden vergi incelemesi gerçekleştirilmeyecek.
Öte yandan İstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.