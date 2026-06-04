Milyonları ilgilendiren dev paket resmen yürürlükte: Borçlara 72 ay vade, vergiye 20 yıl muafiyet

20 yıllık vergi muafiyeti





Düzenlemenin en çok dikkat çeken adımlarından biri, Türkiye'ye dışarıdan gelecek olan sermaye ve kişilere yönelik sağlanan uzun vadeli avantajlar oldu. Kanuna göre, Türkiye'de yerleşik sayılan gerçek kişilerin, bu statüyü kazanmadan önceki son 3 takvim yılı boyunca ülkede ikametgahının ve herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranıyor. Bu koşulu sağlayan ve Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettikleri tüm kazançlar, 20 boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.