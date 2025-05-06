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Motorine indirim var mı? Petrol fiyatları sert düştü, indirim haberleri peş peşe geldi

Motorine indirim var mı? Petrol fiyatları sert düştü, indirim haberleri peş peşe geldi

09:476/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,42 dolardan işlem görürken bu gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Öyle ki, bugün oto gaza gelen indirimin ardından yarın da motorinin fiyatında düşüş olacak. Peki, motorine ne kadar indirim yapılacak? İşte haberin detayları</p>
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,42 dolardan işlem görürken bu gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Öyle ki, bugün oto gaza gelen indirimin ardından yarın da motorinin fiyatında düşüş olacak. Peki, motorine ne kadar indirim yapılacak? İşte haberin detayları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler yakından takip ediliyor. Araç sahipleri; motorine benzine indirim var mı, ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt ararken Brent Petrol varil fiyatı 60 doların altına gerilemesi, Benzin ve Motorin fiyatlarına indirim beklentilerini güçlendirdi. Gelen son bilgiye göre ise yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler…

PETROL DÜŞTÜ İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELDİ


ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları sonrası brent petrolün fiyatında büyük bir düşüş oldu. 58 dolara kadar düşen brent petrolün varil fiyatı, son 4 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu durum araç sahiplerine yaradı.

OTO GAZIN ARDINDAN SIRA MOTORİNDE


Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta peş peşe indirim geliyor. Bugün oto gaza gelen 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından yarın da motorinin fiyatında düşüş olacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?


Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 29 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 44 lira seviyelerine gerileyecek. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?


İstanbul (Avrupa): 45.20 TL

İstanbul (Anadolu): 45.05 TL

Ankara: 45.81 TL

İzmir: 46.17 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?


İstanbul (Avrupa): 45.41 TL

İstanbul (Anadolu): 45.29 TL

Ankara: 46.22 TL

İzmir: 46.56 TL

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