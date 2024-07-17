Oto yedek parçası satıyordu: Bu işe girdi hayatı değişti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Atıl bir araziyi tropikal meyve cennetine çevirdiğini belirten Mutlu, "Millet 'portakal mandalina fidanı dik' dedi. 1 dönüm ejder meyvesi yaptım 'çileğe bulaşma' dediler. Avokado, passiflora, mango fidanı diktim. Arkadaşlarım 'kafayı mı yedin burada bunlar yetişmez satamazsın' dediler. Çok şükür çok mutluyum bu bana yeter. Meyvemizi aldık. Tüm ürünler erken meyve verdi. Normalde bizim insanlarımız bilmiyor. İlçemizde bilmiyorlar bilmeleri için her yerde tanıtıyorum. Mersin'den Antalya'ya kadar çok yaygın ama burada tanıtım için uğraşıyorum. Şuan passiflorayı çok sevdiğim için Kozan'da yaygınlaşsın istiyorum" dedi.



