Türkiye'de geçtiğimiz yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok tercih edilen renk "beyaz" oldu. Beyaz, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de otomobil alıcılarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, beyaz rengin bu kadar popüler olmasının başlıca nedenleri şunlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 1 milyon 269 bin 912 olarak kaydedildi. Bu araçların 566 bin 280'i otomobil oldu. Otomobil kaydı, genel taşıt kaydının büyük bir kısmını oluştururken, bu veriler 2024 yılı için otomobil sektöründeki trendleri ve talep değişimlerini gözler önüne seriyor.
Otomobiller renk olarak incelendiğinde en çok beyazın tercih edildiği görülüyor. Beyazı gri, mavi ve siyah izlemiş. Benzer bir tablo dünyanın farklı ülkelerinde var. Örneğin iSeeCars.com'a göre ABD'deki en popüler araba renkleri arasında da beyaz ilk sırada.
BEYAZ NEDEN BU KADAR POPÜLER?
Peki, beyaz neden bu kadar popüler? İşte bazı nedenleri ve beyaz otomobil için yorumlar
MarketWatch bu konuya ilişkin haberinde, beyaz rengin otomobilde güvenli olduğuna vurgu yapıyor ve "Beyaz bir araba, karanlıkta bile siyah asfalt ve çevreyle tam bir kontrast sağlar, görmek daha kolaydır" diyor.
Beyaz aynı zamanda en işlevsel renk seçeneğidir çünkü doğal olarak daha az ısı emer. Siyah giysiler gibi, koyu renk arabalar da sıcak aylarda çok ısınma eğilimindedir.
En küçük su lekeleri bile koyu renk bir otomobilde görünür, ancak beyaz otomobiller bu tip lekeleri gizleyebilir.
Beyaz araçlardaki çizik ve göçüklerin de özellikle uzaktan görülmesi daha zordur.
MarketWatch, "Dalgalanan trendlere rağmen, beyazın modası nadiren geçer. Beyaz arabalar hemen hemen boş bir tuvaldir kozmetik uygulamalarla kolayca stilize edilebilirler. Bu faktör aynı zamanda beyaz arabaların ikinci el piyasasındaki değerini de artırıyor" diyor.
Forbes'ta yer alan bir haberde konuşan SeeCars Yönetici Analisti Karl Brauer ise "Beyazın popülaritesi, bakımı en kolay renklerden biri olmasına atfedilebilir ve filo-kiralık araçlar için yaygın bir renk olduğu için beyaz ikinci el araba pazarında yaygındır" diyor.
CarWow bu konudaki haberinde "Beyaz rengin diğer tonlardan daha fazla ışığı yansıtmasıyla, beyaz boya, genellikle daha koyu renklerle maskelenen kıvrımlar gibi stil ipuçlarını ortaya çıkararak bir otomobilin tasarımını, hatlarını daha iyi gösterebilir" diyor.