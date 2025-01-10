BEYAZ NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Peki, beyaz neden bu kadar popüler? İşte bazı nedenleri ve beyaz otomobil için yorumlar

MarketWatch bu konuya ilişkin haberinde, beyaz rengin otomobilde güvenli olduğuna vurgu yapıyor ve "Beyaz bir araba, karanlıkta bile siyah asfalt ve çevreyle tam bir kontrast sağlar, görmek daha kolaydır" diyor.