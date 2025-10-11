Yeni Şafak
Pakistan'dan ve Çankırı'dan Kayseri'ye getiriyor: Müşterilerin gözü önünde parçalayıp satıyor

00:0211/10/2025, Cumartesi
G: 10/10/2025, Cuma
IHA
Kayseri’de 15 yıldır tuz satan İhsan Çelik, Pakistan ve Çankırı’dan getirdiği mineral zengini tuzları müşterilerin gözleri önünde doğal yöntemlerle parçalayarak satışa sunuyor. Katkısız ve fabrikasyon olmayan bu tuzlar, sofralara lezzet katıyor.

Kayseri’de 15 yıldır tuz satan İhsan Çelik, mineral açısından zengin olan tuzlar ile yemeklere lezzet katıyor. Pakistan’dan Himalaya, Çankırı’dan kaya tuzu getiren Çelik, tuzları doğal yollarla parçalayarak sofralara hazır hale getiriyor. 

Ekmeğini tuzdan çıkardığını aktaran Çelik, "Ben bu tuz işine girdim. Pakistan’dan Himalaya tuzu getirtiyorum. Yüzde 95 mineral yüksekliğinde olan bu Himalaya tuzunu satıyorum. Himalaya tuzundan hariç Çankırı’dan da kaya tuzu getiriyorum. Bu Çankırı kaya tuzunun ise yüzde 85 mineral yüksekliği var...

Oralardan getirdiğimiz tuzları doğal olarak kendimiz parçalayıp satıyorum. Tuzun içinde herhangi bir karışım, katkı yok. İnsanların gözlerinin önünde tuzu çekiyorum, tartıyorum, parçalayıp veriyorum. Fabrikasyon olan bir tuz değil yani...

Ben bunu doğal bir şekilde yapıp veriyorum. İçimden gelerek ve severek yapıyorum. Ekmeğimi ben bu tuzdan çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.


#Himalaya tuzu
#Çankırı tuzu
#Kayseri
