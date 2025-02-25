Pars Alpha ilk ilk kez envantere giriyor: KKK zırhlı birlikleri tarafından kullanılacak

Yeni nesil araçlar ile yenilikçi çözümlere öncülük edilerek; gelişmiş görev ekipmanları, iletişim ve bilgi sistemleri ile üstün durumsal farkındalık, yüksek ateş gücü ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojiler, yerli alt yükleniciler tarafından tedarik edilecek. Üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, yüksek balistik ve mayın koruması sağlayan alt sistemler 6x6 ve 8x8 platformlarda bir araya getirilecek.