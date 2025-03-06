Otomobil sahiplerini sevindirecek haber geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Salı günü benzine yapılan 1,15 TL’lik indirimin ardından, sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 2,06 TL’lik yeni bir indirim uygulanacağını duyurdu. Öte yandan, motorin fiyatlarında da cumartesi gününden itibaren önemli bir düşüş bekleniyor.

1 /9 Küresel piyasalarda petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı ve 70 doların altına inerek son zamanların en düşük seviyesine geriledi.



2 /9 Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.

3 /9 Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,15 TL’lik indirim uygulanmıştı. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren yeni bir indirim dalgasının daha geleceğini ve benzinin litre fiyatının 2,06 TL daha düşeceğini açıkladı.



4 /9 Benzinde yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından gözler motorine çevrildi.

5 /9 Motorin i̇çin de büyük i̇ndirim bekleniyor Benzinin ardından Cumartesi günü motorin fiyatlarında da önemli bir indirim bekleniyor.



6 /9 Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesinin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.



7 /9 Petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin sürebileceği ifade ediliyor.

8 /9 İşte 6 Mart 2025 güncellenmiş akaryakıt fiyatları:

Benzin Fiyatları İstanbul (Anadolu Yakası): 45,24 TL/L İstanbul (Avrupa Yakası): 45,39 TL/L İzmir: 46,31 TL/L Ankara: 45,94 TL/L