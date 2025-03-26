Sandıklardan çıkan el dokuması kilim ve halılar dünya pazarına açılıyor

Özdemir, sandıklardan çıkan kilim ve halıların Aksaray'da yıkama, tamir ve bakım işlemlerinden geçirildikten sonra satış için mağazaya getirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:





"Geçmişte insanlar bunları kızlarına, yeğenlerine, aile bireylerine dokumuş, çeyizlik dediğimiz ürünler. Bunlar dokunuyor ve sandıklarda muhafaza ediliyor. Biz aslında bir anlamda sıfır ürün, kullanılmamış ürün satıyoruz. Bu ürünlerin dokuması yaklaşık 80 yıl önce yapılmış. Dolayısıyla da bu ürünleri bu kadar kaliteli yapan da bu. Biz kendi bünyemizde de bazı ürünlerin saçaklarını, bakımlarını, zincirleme işlemlerini yapıyoruz. Bu da ürünlerin uzun yıllar boyunca sağlıklı şekilde kullanılmasını sağlıyor."