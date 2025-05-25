Seyahat etmeyi sevenlere müjde: Türk Hava Yolları'ndan yüzde 80'i bulan indirim geldi, kampanya tek bölgeyi kapsayacak

Türk Hava Yolları, Afrika Günü’ne özel kampanya kapsamında Afrika destinasyonlarına gerçekleştireceği uçuşlarda yüzde 80’e varan indirim fırsatı sunuyor. Kampanya 25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında bilet alan yolcuları kapsıyor.
Türk Hava Yolları (THY), Afrika uçuşlarında önemli bir indirim kampanyası başlattı.
Dünya genelinde birçok noktaya aktarmasız seferler düzenleyen THY, Afrika Günü’nü fırsat bilerek özel fiyatlarla bilet satışına başladı.
25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınan biletler, 1 Haziran - 30 Haziran 2025 döneminde gerçekleşecek Afrika uçuşları için geçerli olacak.
Kampanya kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 80’e varan cazip indirimler uygulanacak.
Afrika destinasyonlarına seyahat etmeyi planlayanlar için büyük avantaj sağlayan bu kampanya, THY’nin geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle birleşince, yolculara ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunuyor.