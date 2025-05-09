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SGK listeyi son dakika açıkladı: Erken emeklilik imkanından yararlanamayacaklar

SGK listeyi son dakika açıkladı: Erken emeklilik imkanından yararlanamayacaklar

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:439/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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SGK, fiili hizmet süresi zammı uygulamasında köklü değişikliğe gitti. Artık riskli işlerde çalıştığını belgeleyemeyen meslek grupları yıpranma hakkından yararlanamayacak. Hatalı meslek kodlarıyla yapılan bildirimler sistemden otomatik olarak reddedilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Özellikle tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlara tanınan “yıpranma payı” uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlanmak isteyen çalışanlar için artık mesleklerini gerçekten riskli koşullarda icra ettiklerini belgeleme zorunluluğu getirildi.


SGK, bazı iş yerlerinde, yıpranma payına tabi olmayan meslek kodları üzerinden yapılan hatalı bildirimleri tespit etti. Bu nedenle, artık yalnızca gerçekten riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.


Yeni sistemde, SGK’ya uygun olmayan meslek kodlarıyla yapılan hizmet bildirimleri reddedilecek ve işverenler sistemden uyarı alacak. Bu da, yıpranma payı kapsamında olmayan çalışanların yanlışlıkla erken emekli edilmesinin önüne geçecek.


İspat şartı getirilen meslekler hangileri?


Düzenleme kapsamında, fiili hizmet süresi zammından yararlanmak isteyen bazı meslek gruplarının artık çalışma şartlarının riskli olduğunu belgelemeleri gerekecek.


1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı


1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı


1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite


1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu


1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu


1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi


1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı


1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı


1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı


1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri


1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi



1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)


1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)

1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)

1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)

1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)


1120.01 Armatör

1120.04 Başkan-Özel Sektör

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...

1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)

1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)

1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)

#meslek
#SGK
#erken emeklilik
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