SGK, fiili hizmet süresi zammı uygulamasında köklü değişikliğe gitti. Artık riskli işlerde çalıştığını belgeleyemeyen meslek grupları yıpranma hakkından yararlanamayacak. Hatalı meslek kodlarıyla yapılan bildirimler sistemden otomatik olarak reddedilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Özellikle tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlara tanınan “yıpranma payı” uygulamasında düzenlemeye gidildi.
Yeni düzenlemeye göre, fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlanmak isteyen çalışanlar için artık mesleklerini gerçekten riskli koşullarda icra ettiklerini belgeleme zorunluluğu getirildi.
SGK, bazı iş yerlerinde, yıpranma payına tabi olmayan meslek kodları üzerinden yapılan hatalı bildirimleri tespit etti. Bu nedenle, artık yalnızca gerçekten riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.
Yeni sistemde, SGK’ya uygun olmayan meslek kodlarıyla yapılan hizmet bildirimleri reddedilecek ve işverenler sistemden uyarı alacak. Bu da, yıpranma payı kapsamında olmayan çalışanların yanlışlıkla erken emekli edilmesinin önüne geçecek.
İspat şartı getirilen meslekler hangileri?
Düzenleme kapsamında, fiili hizmet süresi zammından yararlanmak isteyen bazı meslek gruplarının artık çalışma şartlarının riskli olduğunu belgelemeleri gerekecek.
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)