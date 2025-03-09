Son 4 yılda yüzde 60 arttı: İşte Türkiye'nin ihracatında öne çıkan sektörler

Serbest bölgelerin 2002'de 2,3 milyar dolar, 2020'de 7,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Bolat, bu bölgelerin son 4 yılda ihracatını yüzde 60 artırdığını belirtti. Söz konusu bölgelerin geçen yıl itibarıyla 4,1 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini anımsatan Bolat, yapılan ihracatın ise 2024'te 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.





Bolat, serbest bölgelerde önceliğin katma değerli üretim, istihdam ve ihracat olduğuna işaret ederek, bu bölgelerden geçen yıl yapılan ihracatta orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 47,7'ye, yüksek teknolojili ürünlerin payının ise yüzde 8,3'e yükseldiğine dikkati çekti. İhracatta ilk sırada Ege Serbest Bölgesi'nin yer aldığını, bunu Mersin ve Bursa serbest bölgelerinin takip ettiğini aktaran Bolat, sektörel olarak ise otomotiv, makine, tekstil ve konfeksiyon, çelik, kimyevi maddeler, yat ve gemi inşasının ön plana çıktığını vurguladı.